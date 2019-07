Ascoli Piceno, apertura domenicale estiva della seggiovia di Monte Piselli

Domenica 28 Luglio il Co.Tu.Ge. (Consorzio Turistico dei Monti Gemelli), in collaborazione con gli Enti e le Amministrazioni dell’Abruzzo e delle Marche, ha organizzato la prima giornata di apertura estiva della seggiovia di Monte Piselli, dalle 9 alle ore 13. Si tratta di: un’occasione importante per far conoscere San Giacomo e le sue bellezze anche al di fuori della stagione invernale, quando è meta di numerosi visitatori da Abruzzo e Marche”

L’intera giornata sarà dedicata allo sport con la possibilità di provare tante nuove ed interessanti discipline. L’Asd “Volo Libero Monti Gemelli” svolgerà dimostrazioni di parapendio ed aeromodellismo. E’ prevista, infatti, la 1° “Festa del Volo Libero” con attività di volo libero in parapendio (senza uso di motore), decollando dalla cima di Monte Piselli ed atterrando nei prati adiacenti il parcheggio del Rifugio Tre Caciare (parcheggio dell'impianto di risalita “seggiovia”), sfruttando l’impianto di risalita per raggiungere la cima.

Saranno presenti anche degli appassionati di aeromodellismo, che daranno dimostrazione di volo dei loro apparecchi sfruttando le correnti d’aria con l’ausilio di piccoli motori elettrici.

L’iniziativa vedrà inoltre la presenza dell’Associazione “Monti Gemelli Adventure”: alba in montagna vista mare, con escursione sarà guidata da Accompagnatore di media Montagna (per info e prenotazioni: AMM Michelessi Simone 347-2206850 – misi.hiki@gmail.com).

Prevista pure un’escursione in vetta al Monte Girella con e-Bike e possibilità di noleggio con caratteristiche “All Mountain”. Il giro proposto si sviluppa dalla località di San Giacomo fino alla punta del Monte Girella. L'appuntamento è alle ore 9 presso il parcheggio del Campo scuola di San Giacomo. Per chi ha noleggiato l’E-Bike 8:45 per la preparazione della bici. Per partecipare occorre: iscriversi all'evento su facebook con "partecipo" oppure chiamare 320.3271997, montigemelli.adventure@gmail.com.

Collaborerà anche il Rifugio escursionistico e centro di educazione ambientale “Mario Paci” con proprie iniziative. Per l’occasione sarà aperto il Rifugio Tre Caciare con proposte di menu a prezzo convenzionato (è consigliata la prenotazione al numero 0861-930123, Remigio Group Srl).









