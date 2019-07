Monteprandone, nutrito gruppo di podisti per la ''Camminata per Sant'anna''

Riscontri positivi a Monteprandone per la “Camminata per Sant’Anna” inserita all’interno del progetto “Gli itinerari della fede”. Anche quest’anno un nutrito gruppo di podisti ha voluto partecipare ad una iniziativa che abbina la promozione dell’attività fisica alla conoscenza del luoghi della fede del territorio Piceno.

In occasione della festa di Sant’Anna, infatti, numerosi cittadini abruzzesi e marchigiani di ogni età hanno voluto partecipare ad una manifestazione ormai consolidata nel tempo. L’iniziativa è stata organizzata dal Circolo Acli Oscar Romero e dall’U.S. Acli Marche in collaborazione con la Diocesi di San Benedetto del Tronto (Ufficio per la pastorale del tempo libero, turismo e sport) e con l’Associazione Sant’Anna.

I prossimi appuntamenti col progetto “Gli itinerari della fede” sono in programma mercoledì 7 agosto ad Ascoli per la “Camminata per Sant’Emidio” e sabato 17 Agosto a Spinetoli per la “Camminata per San Pio X”. Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com oppure la pagina facebook “Unione Sportiva Acli Marche”.



