Serie B, weekend con tante amichevoli. Vincono Empoli e Trapani, pari per Livorno e Salernitana

La prima amichevole ufficiale dello Spezia di Mister Italiano, contro l’Ascoli di Zanetti, è già una sfida campionato, nella quale prevale la formazione marchigiana che vince per 2 a 1 con le reti di Ninkovic e di Scamacca. Per lo Spezia, invece, va in gol Ricci. (CLICCA QUI PER HIGHLIGHTS)



Oltre all’Ascoli, tante le squadre di Serie BKT vittoriose nelle gare amichevoli giocate questo fine settimana.

Il Chievo termina la partita d’allenamento contro l’Arzignano Chiampo, sotto la pioggia, con una vittoria per 3-2 firmata Rodriguez, Stepinski e Garritano. Vince 3-2 anche la Cremonese che termina il suo ritiro con la gara amichevole di Caselle contro la Giana Erminio, dove vanno in gol Palombi, Arini e Boultam.

Vittoria per 6-0 del Cittadella che si impone così sulla formazione di Trento, sotto gli occhi di 500 tifosi giunti a Lavarone. In gol Ghiringhelli, Iori su rigore, Adorni e Celar, con una tripletta.

Nette le vittorie anche di Empoli, Trapani e Virtus Entella. La squadra Toscana si impone per 5-1 sul Pontedera. Gli azzurri, dopo i primi 20 minuti erano già in vantaggio di tre reti, grazie ai centri di Mancuso, Antonelli e Laribi. Nella ripresa arriva la doppietta di Mancuso e il gol di Cannavò, dopo che il Pontedera aveva accorciato le distanze con Semprini.





Il Trapani, invece, si impone per 4-0 sul Comano Terme. Il primo gol porta la firma di Giacomo Tulli, colpo di testa a porta sguarnita. Il 2-0 è di Felice Evacuo su calcio di rigore dopo un fallo in area su Aloi. Il tris porta la firma di Nzola con un potente sinistro dalla media distanza. Ancora Nzola per il 4-0.





4-1 per i liguri dell'Entella contro la formazione Cjarlins Muzane, che milita in Serie D. Nella terza uscita stagionale dei biancocelesti vanno a segno: Mancosu e Morra, con due doppiette e Tonizzo.

Vittorioso anche il Crotone che, nella sua terza uscita ufficiale stagionale, batte la formazione di Monopoli per 2-1. Le reti, tutte nel secondo tempo, sono state realizzate da Barberis e Ruggiero per il Crotone e Mariano per il Monopoli.





Tre, invece, sono stati i pareggi, tutti per 1-1, del fine settimana.

Il Livorno pareggia con il Gubbio, dopo aver visto i rossoblù chiudere in vantaggio il primo tempo con la rete di Tavernelli al 35′ e, nel secondo tempo, Raicevic trova il gol del pareggio finale.

Ultimo test agonistico in Valle del Chiese per il Pisa che impatta in rimonta con la formazione ungherese dell’Eto al termine di una gara molto combattuta. Anche qui la gara finisce 1-1 con le reti di Vashkeba e Marconi.

Stesso risultato anche a San Gregorio Magno, dove la Salernitana scende in campo contro il Picerno e vanno in gol prima Jallow e in seguito Calabrese.

Sconfitta, invece, per il Frosinone in un’amichevole di prima fascia contro il Lecce. Finisce 4-1 per la squadra pugliese con le reti di Meccariello, Falco, Lapadula e Dubickas nella ripresa, dopo il gol di Paganini che aveva portato i gialloblu in vantaggio nel primo tempo.





