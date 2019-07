Grottammare, proseguono le iniziative di promozione della salute

Proseguono, nel territorio comunale, le iniziative di promozione della salute coordinate dagli assessorati allo sport ed alla salute della locale amministrazione comunale. Martedì 30 luglio, come ogni martedì e venerdì, alle ore 7 presso lo Chalet Rosa dei venti (in viale De Gasperi 71 concessione 7) si svolge “Vieni a camminare in acqua con noi” che andrà avanti fino al 30 agosto (ad accezione del 16 agosto). Si tratta di una camminata in acqua guidata dalla professoressa Vanessa Cicchi.

Mercoledì 31 luglio dalle ore 7 alle ore 8 presso il Circolo Nautico Club Ischia (vicino concessione 10) proseguirà, a cura dell’insegnante Sara Piunti, l’iniziativa “Equilibrio e movimento per la salute”. Le iniziative, che rientrano nell’ambito del progetto regionale “Sport senza età”, sono organizzate dal comitato regionale dell’Unione Sportiva Acli Marche, in collaborazione e con il contributo dell’Asur Marche e dell’amministrazione comunale di Grottammare (assessorati allo sport ed alla salute), con ASD Club della salute e del benessere, Ladies palestra per donne e Marco Post.

L’iscrizione ai due progetti è gratuita e e per partecipare basta presentarsi sul luogo di svolgimento 10 minuti prima dell’inizio per la registrazione dei dati anagrafici. Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, la pagina fac ebook “Unione Sportiva Acli Marche” oppure chiamare il numero 3442229927.

Sempre martedì 30 luglio è invece in programma “Summer Yoga” che viene realizzato in collaborazione con Cooperativa DLM, Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, Susan G. Komen Onlus, Teatro delle foglie e Coop Alleanza 3.0. Si tratta di lezioni gratuite di yoga all’aperto che si svolgono fino al 27 agosto (tranne il 13 agosto) ogni martedì dalle ore 19 alle ore 20 presso Piazza Capponi (vicino ai nuovi campi da tennis – Via Promessi sposi). Per poter partecipare è necessario portare il proprio tappetino ed un asciugamano. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’insegnante Eugenia Brega (tel. 3358119319) oppure consultare la pagina facebook della Cooperativa DLM.

Le lezioni di yoga rientrano nel progetto di potenziamento dei laboratori territoriali di prevenzione del tumore al seno curati dalla Cooperativa DLM realizzati con un contributo offerto dalla Susan G. Komen Italia Onlus, dal Comune di Grottammare, da Coop Alleanza 3.0 e dalla Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche.