''Gli itinerari della fede'', ad Ascoli Piceno iniziativa “Camminata per Sant’Emidio”

Il progetto “Gli itinerari della fede” farà tappa Mercoledì 7 Agosto ad Ascoli Piceno con l’iniziativa “Camminata per Sant’Emidio”. L’iniziativa è stata organizzata dal Circolo Acli Oscar Romero e dall’U.S. Acli Marche in collaborazione con la Diocesi di Ascoli Piceno (Ufficio per la pastorale del tempo libero, turismo e sport) e con il Comitato delle festività del patrono Sant’Emidio. La manifestazione è stata quest’anno inserita, per la prima volta, nel programma delle festività civili del patrono Sant’Emidio vescovo e martire.

Si tratta della quinta edizione di un evento che ha visto nelle precedenti quattro una notevole partecipazione di persone di ogni età e di turisti, tutti desiderosi di conoscere la storia del patrono Sant’Emidio e di conoscere meglio i luoghi della memoria emidiana, primi fra tutti il tempietto di Sant’Emidio alle grotte e quello di Sant’Emidio Rosso.

La partecipazione alla “Camminata per Sant’Emidio” è gratuita e per far parte del gruppo dei cittadini che vorranno attraversare la città alla ricerca dei luoghi legati al patrono basta presentarsi mercoledì 7 agosto alle 21 in Piazza Arringo davanti alla Cattedrale.

Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com oppure la pagina facebook “Unione Sportiva Acli Marche”. Il successivo evento del progetto “Gli itinerari della fede” è fissato per sabato 17 agosto alle ore 18 a Spinetoli con la “Camminata per San Pio X”.





