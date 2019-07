Pattinaggio artistico: Diavoli Verde Rosa, seconda convocazione in Nazionale per Bovara

Si sono svolti in Friuli Venezia Giulia, precisamente nel Palaghiaccio di Piancavallo (in provincia di Pordenone) dal 23 al 28 Luglio, i Campionati Italiani Federali di pattinaggio artistico a rotelle delle Categorie Divisione Nazionale.

La coppia artistico della Diavoli Verde Rosa formata da Valentina Piciacchia e Alessandro Girolami, al primo anno nella categoria Divisione Nazionale A, si è piazzata ottava con una buona prestazione.

Negli esercizi liberi della specialità singolo maschile Alessandro Girolami, anche lui al primo anno nella categoria divisione Nazionale A, si è piazzato al 21° posto.

Si concludono così i Campionati Italiani Federali di tutte le categorie e ora i prossimi appuntamenti saranno con il trofeo delle regioni e con le gare internazionali nel mese di settembre.

In data 24 Luglio sono uscite le convocazioni per la Coppa Europa che si svolgerà a Roana (VI) dal 24 al 28 Settembre che vedono tra i convocati in azzurro l’atleta della Diavoli Verde Rosa Kevin Bovara che cercherà di migliorare il secondo posto ottenuto lo scorso anno in Spagna in questa prestigiosa competizione internazionale.





