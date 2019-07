''Destinazione Sibillini Live'': spettacoli in sei piazze dei comuni colpiti dal terremoto

Sei spettacoli in sei piazze nei comuni duramente colpiti dai terremoti del 2016. Dal 2 al 27 agosto Paolo Notari presenta "Destinazione Sibillini Live", rassegna realizzata nell’ambito del progetto Marche InVita - lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma - della Regione Marche, in collaborazione con MiBAC (Direzione Generale Spettacolo), Amat, Parco Nazionale dei Sibillini e la Fondazione Marche Cultura.

Montefortino, Ussita, Fiastra, Pieve Torina, Amandola e Arquata del Tronto sono i luoghi di tre delle province marchigiane (Macerata, Fermo e Ascoli Piceno) che ospiteranno questa nuova formula di fare spettacolo, un giusto mix tra divulgazione e intrattenimento che tra una canzone e il brano successivo riesce a fare informazione. Un po’ Voyager, un po’ Canzonissima: dai segreti e i misteri dei Sibillini alle più belle canzoni italiane di tutti i tempi.

Si parte il 2 agosto con Montefortino, comune fermano la cui pinacoteca civica viene definita la piccola Louvre degli appennini; quindi il 5 agosto con Ussita, uno dei principali centri del parco dei Sibillini della provincia di Macerata; il 9 agosto con Fiastra, con il suo lago circondato da colli verdeggianti; il 17 agosto con Pieve Torina, dove rientra la Riserva Naturale di Torricchio, la prima area protetta delle Marche. Il 21 agosto si torna nel fermano con Amandola, comune famoso per i suoi tartufi, per concludere il 27 agosto ad Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, l’unico comune d’Europa racchiuso all’interno di due aree naturali protette: il Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga a sud, e il Parco nazionale dei Monti Sibillini a nord. “Un’importante rassegna - afferma il presidente della Provincia di Macerata Antonio Pettinari - che mette in luce le bellezze del nostro entroterra e che lo valorizza, offrendo agli spettatori dei contenuti originali. Ben tre degli eventi in cartellone si svolgeranno nella nostra provincia maceratese”.

Destinazione Sibillini Live è uno spettacolo che esalta la marchigianità sia attraverso le location, sia attraverso gli artisti che si esibiranno. Tra i protagonisti Marco Santini, un grande violinista, interprete del Cristo delle Marche, tanto apprezzato da Papa Francesco; gli Operapop, due cantanti lirici che portano in giro per il mondo le più belle canzoni italiane; Susanna Amicucci, la cantante che, per la quarta stagione consecutiva, porta nei teatri italiani la storia di Mina e il conduttore dei sei appuntamenti, il giornalista televisivo Paolo Notari, marchigiano doc.

A loro si uniscono i musicisti, anch’essi marchigiani: Mimmo Scaricamazza, Roberto Fabietti, Letizia Rossi e Serena Freddo; lo staff tecnico del Service Sound e Light di Enrico Piantini; l’autrice Giuliana Pascucci; il regista video Achille Natali e il regista dello spettacolo Sabino Morra. Sarà un vero e proprio viaggio nei Sibillini per capire che “le Marche InVita”. Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero.







© Riproduzione riservata