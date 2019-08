Beach soccer, Happy Car Samb in Campania per ultima tappa Serie Aon 2019

L’Happy Car Samb è arrivata a Giugliano in Campania, dove si svolgerà l’ultima tappa della Serie Aon 2019 prima delle finali in programma la settimana prossima a Catania.



I rossoblù di mister Oliviero Di Lorenzo sono ormai qualificati, ma dovranno comunque combattere per ottenere il miglior piazzamento possibile: il primo incontro di Pastore e compagni è in programma venerdì 2 giugno alle 13 contro Canalicchio, una gara da non sottovalutare nonostante la grande differenza in classifica tra le due squadre.

Nei due giorni successivi, invece, arrivano i big match: sabato 3 agosto alle 15,30 contro Pisa e domenica 4 agosto (stesso orario) super sfida con gli eterni rivali del Viareggio Beach Soccer.

La Samb, che festeggia anche l’esordio della squadra femminile in questa tappa, non potrà contare sugli infortunati Pedro Moran e Franco Palma, entrambi out anche nelle partite disputate a San Benedetto.

Servirà ancora tanto cuore per portare a casa risultati positivi, ma per i rossoblù nulla è impossibile e la preparazione verso le finali di Catania passa inevitabilmente dai prossimi incroci in terra campana. Presenti in gruppo i nazionali azzurri Simone Del Mestre e Josep Junior, protagonisti assoluti della qualificazione dell’Italia ai Mondiali in Paraguay.









© Riproduzione riservata