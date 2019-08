Atletico Azzurra Colli in Eccellenza, sindaco Cardilli: ''Orgoglioso di questo risultato''

L’A.S.D. Atletico Azzurra Colli promossa in categoria Eccellenza. Il comitato regionale, con un comunicato ufficiale apparso sul sito FIGC Marche, ne ratifica ufficialmente la promozione d’ufficio nell’Eccellenza Regionale, il massimo torneo regionale calcistico. Traguardo storico per la società del presidente Giovanni Fioravanti, arrivato proprio nell’anno che porta al decennale dalla nascita della società rossoazzurra. Un salto di qualità per la squadra di Colli del Tronto che dalla Prima Categoria, in qualche anno, è salita all’Eccellenza e si confronterà con squadre del calibro dell’Ancona.

“Sono orgoglioso di questo risultato – commenta il sindaco Andrea Cardilli – raggiunto grazie al grande impegno di tutto il coordinamento sportivo. Il grande merito dell’associazione sportiva è anche quello di aver puntato sul settore giovanile, dedicandosi alla formazione di un vivaio. L’Amministrazione sarà accanto il più possibile all’associazione sportiva, si renderà disponibile soprattutto per quanto riguarda l’accoglienza dei tifosi”.

Negli ultimi anni il Comune di Colli ha puntato sullo sport, intercettando finanziamenti europei che gli hanno permesso di sistemare gli spogliatoi del campo sportivo e, a breve, verrà costruita anche una copertura alla tribuna. “Il livello altissimo di questo risultato – ribadisce in conclusione Cardilli – è frutto di tanto lavoro. Rinnovo i complimenti a presidente Fioravanti ed a tutto il coordinamento dell’A.S.D Atletico Azzurra Colli”.





