Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Mercoledì 7 Agosto

Ascoli Piceno

Condizioni di tempo stabile con ampie schiarite al mattino, mentre al pomeriggio i cieli saranno generalmente poco nuvolosi. Qualche nube sparsa anche in serata, ma sempre con tempo asciutto.. Temperature comprese tra +20°C e +35°C.

Marche

Ampie schiarite nella mattinata su gran parte della regione; cieli più nuvolosi per la restante parte della giornata,ma sempre con tempo asciutto. Qualche nube anche nelle ore serali.

Nazionale

Giornata all'insegna del maltempo con piogge e temporali in arrivo specialmente al pomeriggio sulle Alpi, Prealpi e alte pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Tempo stabile solo in Romagna. Esaurimento dei fenomeni in nottata. Giornata stabile ma non sempre soleggiata. Nubi alte e stratificate in transito specie al pomeriggio specie su Toscana, Umbria e Lazio, maggiore soleggiamento invece lungo le coste adriatiche. Sole prevalente al Sud Italia sia al mattino che al pomeriggio. Non si segnalano precipitazioni di rilievo. Cieli sereni o poco nuvolosi anche in serata eccetto in Sardegna con nubi più consistenti ma innocue.

Temperature in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi al centro-sud, in calo al nord.





