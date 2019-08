Balossino presenta Ascoli-Pro Vercelli: “Squadra di Gilardino con tanti giovani e senza nulla da perdere”

Abbiamo affidato alla penna di Michele Balossino, giornalista del portale piemontese Magicapro.it, la presentazione dalla sponda biancocrociata del match tra Ascoli e Pro Vercelli in programma Sabato 10 Agosto alle ore 18:30 allo stadio "Del Duca" per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia.

È una Pro Vercelli sulle ali dell’entusiasmo quella che sabato pomeriggio si presenterà allo stadio “Cino e Lillo Del Duca” per la sfida di Coppa Italia contro l’Ascoli. La giovane formazione di mister Alberto Gilardino è reduce dalla convincente vittoria casalinga contro il Rende nel primo turno eliminatorio della coppa nazionale, grazie alle reti brasiliane di Victor Volpe e Paulo Azzi nel corso dei tempi supplementari. Complici i carichi di lavoro e le numerose assenze – infortuni e tesseramenti ancora non completati –, la squadra non ha potuto esprimere tutto il suo potenziale: ma la mano del tecnico campione del mondo si è iniziata a vedere, con una formazione infarcita di giovani dalle belle speranze che aveva le idee chiare e che ha fatto vedere buone trame di gioco. Unica nota stonata della prima uscita ufficiale delle “Bianche Casacche” è stata il grave infortunio del centrocampista Alessandro Sangiorgi: un giovane, classe ’99, che però fin dallo scorso campionato ha dimostrato di giocare come un veterano grazie alla sua grande personalità; il problema al crociato lo terrà lontano dai campi di gioco per diversi mesi e la sua assenza si farà sentire. Ma la Pro Vercelli in rosa ha alternative importanti. Ad Ascoli, contro una squadra costruita per le posizioni nobili della classifica di Serie B, i “Leoni” non avranno nulla da perdere: sarà l’occasione per far maturare esperienza ai numerosi giovani e per oliare i meccanismi provati nel corso dei duri allenamenti vercellesi. Con la volontà di non sfigurare e provare a regalarsi un altro turno in Coppa Italia, contro la vincente di Trapani e Piacenza, settimana prossima. E per arrivare preparati al meglio al nuovo campionato di Serie C, che scatterà il prossimo 25 agosto in casa contro la neo-promossa Pianese.





