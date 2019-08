Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Venerdì 9 Agosto

Ascoli Piceno

Condizioni di tempo stabile nella giornata con sole prevalente nella mattinata e poi anche nel pomeriggio; in serata ed in nottata i cieli saranno sereni. Temperature comprese tra +19°C e +30°C.

Marche

Ampie schiarite nel corso delle ore mattutine su tutta la regione; possibili addensamenti nel pomeriggio sui settori interni, ma sempre con tempo asciutto. Sereno nelle ore serali

Nazionale

Giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi fin dal primo mattino. Da segnalare soltanto la possibilità di locali acquazzoni e temporali sulle Alpi e Appennino prima di un generale miglioramento già dalla serata. Mattinata di gran sole sulle regioni centrali. Nessuna precipitazione prevista anche nel pomeriggio e in serata con cieli sereni o poco nuvolosi sia in Appennino che sulle regioni tirreniche e quelle adriatiche. Anche al sud Italia ci attende una giornata all'insegna del bel tempo. Sarà l'ennesima giornata soleggiata e dal clima estivo con cieli sgomberi da nubi sia sulle regioni peninsulari che su quelle insulari, sia al primo mattino, che al pomeriggio e in serata.

Temperature stazionarie o in calo al sud, in aumento invece al nord Italia.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





© Riproduzione riservata