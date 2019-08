Ascoli Piceno, grande visibilità col film ''Il gatto e la luna'' con la bellissima Cucinotta

Un film che darà visibilità al territorio marchigiano e che ha suscitato l’interesse del nostro tessuto economico imprenditoriale. L’eco de "Il gatto e la luna", il film che viene girato (fino al 14 Agosto) in questi giorni in vari luoghi delle Marche, non è dunque solo artistica ma ha anche, e soprattutto, una valenza promozionale perché veicolerà in primis nella sale cinematografiche alcuni dei luoghi più suggestivi della nostra regione scelti dalla troupe guidata dal regista Roberto Lippolis.

Vera madrina dell’operazione la conosciutissima attrice e produttrice Maria Grazia Cucinotta che questa mattina ha incontrato alcuni rappresentanti del mondo economico imprenditoriale della nostra regione in piazza del Popolo ad Ascoli Piceno uno dei luoghi scelti per le riprese assieme a Numana, Sirolo, Osimo, Pedaso. Presenti con la Cucinotta e parte della troupe del film il presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini e il direttore Confcommercio Marche nonché Delegato per il Turismo della Camera di Commercio delle Marche prof. Massimiliano Polacco.

La Camera di Commercio delle Marche ha sostenuto questo progetto “perché siamo convinti”, le parole di Sabatini, “che possa contribuire a far conoscere un territorio, il nostro, ricco di eccellenze imprenditoriali oltre ad essere un luogo meraviglioso da visitare e da vivere”. L’aspetto legato all’incoming turistico è il concetto sul quale si sofferma particolarmente Polacco competente nel settore: “Crediamo che questa operazione cinematografica – le sue parole –, possa essere un importante veicolo promozionale per la nostra regione e pertanto abbiamo voluto sostenere il progetto per il quale Maria Grazia Cucinotta è una garanzia di qualità. Il turismo è il nuovo motore economico della nostra regione sul quale vogliamo investire con forza sfruttando tutte le opportunità di sviluppo come questa. Esaltare i nostri luoghi attraverso una pellicola cinematografica, che è uno strumento d’arte, può aiutarci ad attrarre turisti che vogliono conoscere la nostra regione pertanto ben vengano realizzazioni come questa fatta nelle Marche”.

Entusiasta anche il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti: “Il film darà grande visibilità alla nostra Ascoli, per la splendida cornice di Piazza del Popolo e per gli angoli più suggestivi della nostra città si tratterà di un’altra prestigiosa vetrina nazionale. Iniziative di questo genere contribuiscono fattivamente a far conoscere in tutta la penisola le tante eccellenze di cui è ricco il nostro territorio, come Amministrazione Comunale siamo davvero lieti di ospitare eventi e progetti che possono garantire anche una positiva ricaduta in termini turistici ed economici sulla nostra città”.





