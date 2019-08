Beach soccer Serie Aon: l'Happy Car Samb cala un facile poker contro il Sicilia

L’Happy Car Samb inizia con il piede giusto la tappa di Catania e batte 4-0 il Sicilia, volando in scioltezza in semifinale scudetto, dove troverà la sorpresa Catanzaro.

I rossoblù approcciano il match studiando gli avversari, prima di passare in vantaggio sul finale di primo tempo grazie alla rovesciata del mago Bernardo Botelho. Nella ripresa Sicilia prova a reagire, ma la Samb allunga grazie alle reti di Alessandro Miceli e di Felice Pastore, che può esultare con la fascia al braccio.

Il quarto gol lo segna il talento di casa Luca Addarii, mentre Del Mestre e Chiodi si esibiscono in ottimi interventi che permettono di tenere la porta inviolata. Sabato 10 agosto (sempre 16,30) la sfida contro Catanzaro, con la Samb che farà di tutto per staccare il pass per la finalissima tricolore.

TABELLINO

Happy Car Sambenedettese: Del Mestre, Miceli, Traini, Pastore,Moran, Percia Montani, Jordan, Josep Junior, Bernardo, Addarii, Chiodi. All: Oliviero Di Lorenzo

Sicilia: Strano, Meo, Platania, Fazio,Campanella, Piu, Sciuto, Filetti, Juninho, Papaserio, Bozzanga, Federici. All: Fabrizio Belluso

Arbitri: Pavone (Forlì), Innaurato (Lanciano).Crono: Romani (Modena)

Reti: 12’pt Bernardo; 9’ st Miceli, 11’ st Pastore; 9’ tt Addarii





