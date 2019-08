Atletica leggera, il marchigiano Barontini brillante ai Campionati Europei a squadre

C’è anche la firma di Simone Barontini nella convincente prova di squadra per l’Italia dell’atletica ai Campionati Europei a squadre di Bydgoszcz, in Polonia. Gli azzurri sfiorano il podio e chiudono quarti, ad appena mezzo punto dalla terza posizione e a un punto e mezzo dalla seconda. Negli 800 metri il giovane marchigiano riesce a dare il suo valido contributo con il sesto posto individuale, che significa sette punti. Il ventenne delle Fiamme Azzurre, cresciuto nella Sef Stamura Ancona e allenato da Fabrizio Dubbini, è protagonista di una bella reazione nel finale di gara in cui combatte senza risparmiarsi fino al traguardo con il francese Tual, riuscendo a superarlo con grinta nella battaglia per il piazzamento in 1’47”98. Ancora una volta sotto il crono di 1’48” in questa stagione che l’ha visto festeggiare il suo primo titolo tricolore assoluto all’aperto, dopo i tre vinti in sala, e una nuova importante esperienza internazionale nella gara conquistata dal polacco Adam Kszczot, sei ori europei e uno mondiale in carriera, con la sua consueta volata vincente (1’46”97). Applausi per un altro mezzofondista che vive e si allena nelle Marche: il campione italiano dei 3000 siepi Ahmed Abdelwahed, finanziere romano proveniente dal Cus Camerino e seguito dal tecnico Roberto Scalla, è quinto in 8’34”30.



RISULTATI:

https://www.european-athletics.org/competitions/european-team-championships/2019/schedules-results/index.html





© Riproduzione riservata