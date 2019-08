Ascoli Piceno, oltre 100 partecipanti al nuovo appuntamento con ''Summer yoga''

Sono sempre numerosi gli appassionati allo yoga che ogni domenica partecipano all’iniziativa “Summer yoga” ad Ascoli Piceno. Nello splendido scenario del piazzale davanti la chiesa della Santissima Annunziata, infatti, ogni domenica dalle 19 alle 20 si svolgono (fino al primo settembre) lezioni gratuite di yoga tenute dall’insegnante Eugenia Brega.

Il progetto, che nasce dalla collaborazione tra U.S. Acli Marche, Comune di Ascoli Piceno, assessorato alla cultura, e Teatro delle Foglie, ha già coinvolto un centinaio di persone residenti non solo in città ma anche in tanti comuni dell’ascolano. In caso di pioggia o maltempo la lezione si svolge nel porticato della chiesa della Santissima Annunziata.

L’iniziativa rientra nei vari progetti di promozione della salute realizzati dall’U.S. Acli nel territorio della regione Marche. Lo yoga rappresenta un utile strumento di prevenzione per cittadini di ogni età. E sempre nell’ottica della prevenzione è importante la collaborazione avviata con Qualis Lab che ha messo a disposizione una serie di analisi gratuite per i partecipanti a “Summer yoga”.

Le iscrizioni all’iniziativa sono ancora aperte. Per ulteriori informazioni sulla manifestazione si possono consultare la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche e il sito www.usaclimarche.com oppure contattare l’insegnante Eugenia Brega (telefono 3358119319, mail teatrodellefoglie@alice.it).





