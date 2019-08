Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per il Ferragosto 2019

Ascoli

Condizioni di tempo stabile per tutto l'arco della giornata, con sole prevalente nelle ore diurne e cieli sereni nelle ore serali. Temperature comprese tra +14°C e +28°C.

Marche

Giornata all'insegna del tempo asciutto sia sulle coste che sulle zone interne, con ampi spazi di sereno alternati a qualche innocuo addensamento in transito soprattutto sulle zone settentrionali della regione tra il pomeriggio e la sera.

Nazionale

Cieli irregolarmente nuvolosi al Nord Italia al mattino ma senza fenomeni, mentre al pomeriggio l'instabilità tenderà ad aumentare soprattutto sulle Alpi centro orientali. Acquazzoni e temporali insisteranno anche in serata e in nottata sul Triveneto. Tempo stabile e generalmente soleggiato sulle regioni centrali nelle ore diurne, con solo qualche innocuo addensamento sugli Appennini. In serata e in nottata ancora nessun fenomeno con cieli sereni sia sulle coste che sulle zone interne. Nubi in transito al mattino al Sud, specie sui settori Peninsulari e sulla Sicilia, ma con tempo asciutto. Nuvolosità in progressivo diradamento dal pomeriggio con ampi spazi di sereno su tutte le regioni anche in serata e in nottata.

Temperature in diminuzione nei valori minimi, massime invece stazionarie.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





© Riproduzione riservata