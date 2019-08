''Gli Occhi degli Orologi'', a Martinsicuro firmacopie della scrittrice ascolana Spurio

Giorgia Spurio, autrice ascolana, Sabato 17 Agosto dalle ore 10.30, sarà ospite della libreria Mondadori del Centro Commerciale La Torre a Villa Rosa di Martinsicuro per il firma copie del suo ultimo romanzo “Gli Occhi degli Orologi”.



Il libro è stato vincitore del Premio Inedito 2017, presentato alla fiera dell'editoria di Roma Più Libri Più Liberi 2018 e al Salone Internazionale del Libro di Torino 2019, con tappa a Messina e all'Abruzzo Book Festival, e ha ricevuto ottime recensioni da blogger e sulla rivista Leggere:Tutti. Il romanzo rappresenta un riscatto d'amore per Julienne, una ragazza che vuole diventare madre e si ritroverà irrimediabilmente a ricercare non solo la propria maternità ma anche il proprio padre e l'uomo che l'ha amata per una sola notte. Allo stesso tempo il romanzo regala commoventi flashback e riflessioni su temi sociali ed ecologici prendendo per mano il lettore con uno stile coinvolgente e potente proprio del genere distopico.

L'autrice Giorgia Spurio, nata il 21/12/1986 a Ascoli Piceno, insegnante e musicista, vince diversi e prestigiosi premi letterari per la narrativa e la poesia pubblicando sillogi poetiche e libri di narrativa. Negli ultimi anni sono usciti il romanzo storico adatto per ragazzi "L'inverno in giardino" (Edizioni Montag), la raccolta di fiabe "I Bambini Ciliegio e altre Storie" (Macabor Editore) ed infine il romanzo moderno e visionario "Gli Occhi degli Orologi"(Il Camaleonte Edizioni).





