''Camminata per San Pio X'', a Spinetoli tappa del progetto “Gli itinerari della fede”

E’ entrato nel vivo il progetto “Gli itinerari della fede” che sabato 17 agosto alle 18 farà tappa a San Pio X dove è in programma la quarta edizione della “Camminata per San Pio X”. “L’esperienza del cammino – dicono i promotori della manifestazione - è comune a molte culture, in ogni tempo e luogo; essa è stata spesso associata a contesti religiosi o, comunque, di ricerca interiore. A prescindere dal credo religioso, l’uomo ha da sempre cercato di sviluppare la propria spiritualità, fin dall’alba dei tempi, ed il pellegrinaggio è una delle pratiche predilette: elevare il proprio spirito ad un livello superiore, che trascenda la materialità quotidiana, è la speranza che conduce molti ad intraprendere questo percorso. Tale obiettivo è agevolato sia dalla possibilità di concedersi del tempo per entrare in contatto col proprio essere intimo sia dalla liberazione delle endorfine che si ha quando si pratica una qualunque attività fisica: riflettere e camminare contemporaneamente è dunque una pratica che consente di ottenere notevoli benefici”.

L’iniziativa è promossa da Circolo Acli Oscar Romero, Associazione Villa San Pio X e Unione Sportiva Acli Marche, rientra anche quest’anno nel programma dei festeggiamenti del patrono della parrocchia ed è organizzata con la collaborazione dell’Ufficio per la pastorale tempo libero, turismo e sport della diocesi di Ascoli Piceno. La partecipazione è gratuita, la partenza è fissata davanti alla chiesa di San Pio X nell’omonima frazione del comune di Spinetoli.

Per ulteriori informazioni sui prossimi appuntamenti del progetto “Gli itinerari della fede” si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.





