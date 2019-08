Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per il terzo weekend di Agosto

Ascoli

Sole prevalente nella mattinata di sabato, cieli poco o irregolarmente nuvolosi invece al pomeriggio e in serata per qualche addensamento in transito ma senza fenomeni. Domenica si rinnovano condizioni di generale stabilità sia nelle ore diurne che in quelle serali, con cieli in prevalenza sereni. Temperature comprese tra +15°C e +30°C.

Marche

Condizioni di generale stabilità per tutto il weekend, con ampi spazi di sereno alternati a qualche addensamento innocuo. Nubi in transito su tutta la regione specie sabato tra il pomeriggio e la sera, mentre domenica i cieli risulteranno poco nuvolosi solo sugli Appennini specie nella parte centrale della giornata.

Nazionale

Tempo generalmente stabile sulle regioni settentrionali ma con molte nubi in transito sia nelle ore diurne che in quelle serali. Sono attesi addensamenti sparsi, su tutte le zone, a tratti anche compatti, che si alterneranno con locali schiarite. Soleggiato al mattino al Centro, mentre al pomeriggio la nuvolosità tenderà gradualmente ad aumentare sia sul versante tirrenico che su quello adriatico ma senza fenomeni. Cieli sereni o poco nuvolosi anche in serata e in nottata con tempo sempre asciutto. Condizioni di generale stabilità con sole prevalente al Sud Italia nelle prime del giorno, prima che al pomeriggio i cieli vengano velati dal transito di qualche innocuo addensamento. Ampi spazi di sereno e solo qualche nube sparsa anche nelle ore serali.

Temperature stazionarie o in lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





