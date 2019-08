Sibyllarium, spettacolo dal vivo nei luoghi del terremoto

Sabato 24 e domenica 25 agosto 2019 a Fornara di Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno, torna Sibyllarium, festival dedicato a famiglie e bambini con laboratori, spettacoli, escursioni e giochi ispirati alle Fate, alle Sibille, ai Cavalieri e agli Animali Magici.



Sibyllarium è parte del progetto “Marche in Vita – Lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma” realizzato dalla Regione Marche in collaborazione con il Consorzio Marche Spettacolo e Amat per la promozione di attività nei Comuni colpiti dal terremoto.

Sibyllarium si svolgerà ad Acquasanta Terme (AP), nel piccolo borgo di Fornara che per l’occasione sarà trasformato nel luogo dove fantasia e magia diventeranno realtà: l’unicorno Zaff, i Serpenti e i Falchi, la Sibilla e gli Gnomi arriveranno a fare festa nello splendido prato allestito con tende e mercatini per laboratori e giochi. I più piccoli potranno divertirsi a costruire il cappello dello gnomo, i più grandi potranno imparare a ballare le antiche danze irlandesi o fare yoga nel silenzio del bosco. Si potrà ballare alla luce del falò che sarà acceso al tramonto o divertirsi con gli spettacoli di marionette o con il trasformista.

Sibyllarium è la grande festa di fine estate che quest’anno toccherà uno dei tanti comuni colpiti dal sisma del 2016 e che provano a ricominciare a vivere anche attraverso un evento di spettacolo dal vivo. Saranno molti i momenti di spettacoli offerti all’interno di Sibyllarium, non ultimo il grande evento finale che si svolgerà al tramonto nella grande radura di Fornara.

L’appuntamento è per sabato 24 e domenica 25 agosto 2019 dalle ore 11:00 presso Fornara di Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno. Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito www.sibyllarium.it oppure telefonare allo 0736-352211 oppure 333-905 33 22