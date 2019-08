Curiosità Ascoli-Trapani: Picchio a “porta aperta” dal 2008 in Coppa, per Nzola compleanno al “Del Duca”

Ecco tutte le curiosità statistiche relativa al match Ascoli-Trapani in programma domani sera allo stadio "Del Duca" per il terzo turno eliminatorio della Coppa Italia 2019/2020.

Ascoli-Trapani, i precedenti. Nei nove confronti ufficiali nelle Marche, il Trapani non ha mai vinto: in bilancio cinque vittorie dell’Ascoli (l’ultima 4-1 nella Serie C-1 1996/1997) e quattro pareggi (l’ultimo 2-2 nel campionato di Serie B 2016/2017). Al “Del Duca” i granata hanno segnato sei reti (in cinque delle nove sfide senza gol).

Le sfide tecniche. Confronto tecnico inedito tra i due allenatori, Paolo Zanetti dell’Ascoli e Francesco Baldini del Trapani.

Squalificati e diffidati. Nel Trapani sconta il turno di squalifica il difensore Stefano Scognamillo. Nessuno squalificato nell’Ascoli. Tre i diffidati della gara: Gerbo (Ascoli), Colpani e Jakimovski (Trapani).

L’arbitro. E’ Giampaolo Calvarese della sezione AIA di Teramo. Il suo esordio in Coppa Italia il 17 agosto 2008 (Rimini-Ravenna 3-3 d.t.s.). In Coppa Italia Calvarese ha diretto in totale 19 gare (14 vittorie interne, 2 pareggi, 3 vittorie esterne, 6 rigori, 3 espulsioni). Nessun precedente con Ascoli e con Trapani

Le curiosità della sfida. Da nove partite di Coppa Italia Ascoli a porta aperta in casa. L’Ascoli subisce gol in casa in Coppa Italia da nove gare consecutive per un totale di 15 reti. L’ultima gara a porta inviolata risale ad Ascoli-Bari 1-0 del 23 agosto 2008.

Evacuo nella storia granata. Con la doppietta di domenica scorsa in Trapani-Piacenza 3-1, Felice Evacuo è diventato il capocannoniere granata in Coppa Italia con quattro reti totali. Ha superato le tre reti di Madonia, Magheri, Murano e Zucchinali. Evacuo è stato il settimo giocatore del Trapani a firmare una doppietta in Coppa Italia dopo Canotto, De Cenco, Magheri, Mancosu, Murano e Zucchinali.

Il compleanno di Nzola. L’attaccante M’Bala Nzola compie 23 anni nel giorno di Ascoli-Trapani. E’ nato a Troyes (Francia) il 18 agosto 1996.





© Riproduzione riservata