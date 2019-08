Trapani, Baldini ne convoca 20 per la gara di Coppa con l'Ascoli. C'è anche l'ultimo arrivato Fornasier

Sono 20 i calciatori convocati dal tecnico del Trapani Francesco Baldini per la gara con l'Ascoli che si disputerà domani sera alle ore 20:30 allo stadio "Del Duca" per il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia. Presente in lista anche l'ultimo arrivato, il 26enne difensore Michele Fornasier, giunto in prestito dal Parma. Manca per squalifica il difensore Stefano Scognamillo, ex bianconero.

PORTIERI: 1.Dini; 12.Carnesecchi; 22.Stancampiano



DIFENSORI: 2.Da Silva; 3.Martina; 4.Pagliarulo; 11.Jakimovski; 18.Cauz; 26.Fornasier; 27.Del Prete

CENTROCAMPISTI: 5.Taugourdeau; 8.Aloi; 14.Tolomello; 17.Luperini; 25.Colpani

ATTACCANTI: 7.Ferretti; 9.Evacuo; 10.Nzola; 21.Valenti; 24.Golfo

Ecco il comunicato ufficiale e le prime dichiarazioni di Fornasier sul sito del Trapani: "La Società Trapani Calcio comunica di avere perfezionato l’ingaggio, con la formula del prestito, del difensore Michele Fornasier. Nato a Vittorio Veneto il 22 agosto 1993, inizia a giocare a calcio nelle giovanili di San Giacomo Veglia, Vittorio Veneto e Conegliano, passando poi nel 2007 alla Fiorentina. Nel 2009 approda al Manchester United, rimanendovi fino al 2013. Rientrato in Italia va alla Sampdoria (dal 2013 al 2015), totalizzando 10 presenze in Serie A. A gennaio 2015 arriva al Pescara (per lui oltre 80 presenze e due reti in quattro stagioni). A gennaio 2019 viene ceduto in prestito al Venezia, sempre in Serie B, con cui totalizza 8 presenze. Queste le prime parole di Michele Fornasier da calciatore del Trapani: “Per me è una sfida, ho voglia di mettermi in gioco. Sono consapevole del fatto che qui c’è una piazza calda ed a me piacciono questo tipo di piazze. Sono un difensore centrale, che si è adattato anche a fare il terzino. In difesa posso giocare dove ritiene il mister. Darò il massimo per aiutare la squadra e i compagni. Ho visto un gruppo coeso, che lavora tanto e bene, e questa è la cosa fondamentale in serie B. Da parte mia mi auguro di giocare, di divertirci e di raggiungere la salvezza con il Trapani prima possibile”".



