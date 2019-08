Ascoli Calcio, inizio di stagione super per Scamacca. E' lui il capocannoniere della Coppa Italia

Gianluca Scamacca è stato il grande protagonista della vittoria per 2-0 dell'Ascoli al "Del Duca" contro il Trapani nel terzo turno eliminatorio di Coppa Italia. Il 20enne attaccante romano, giunto in prestito secco dal Sassuolo, ha realizzato due reti (una di testa ed una di destro) replicando esattamente quanto fatto una settimana prima nel successo per 5-1 contro la Pro Vercelli. Quattro gol in due partite che issano il centravanti bianconero al primo posto della classifica marcatori dell'edizione 2019/2020 della Coppa Italia a pari merito con Michele Vano del Carpi, squadra che ieri sera è stata eliminata ai calci di rigore dal Cittadella. Segue, a quota 3 tre centri, l'ex centrocampista dell'Ascoli Tommaso Morosini attualmente al Sudtirol (altro club già fuori dalla competizione). Scamacca avrà l'occasione di rimpinguare il suo bottino in Coppa Italia nel quarto turno eliminatorio in programma contro il Genoa Mercoledì 4 Dicembre allo stadio "Ferraris". La vincente della sfida tra liguri e marchigiani affronterà poi negli ottavi di finale il Torino. L'Ascoli non arrivava al quarto turno di Coppa Italia dall'edizione 2008/2009, quando fu poi sconfitto per 1-0 dal Bologna.

CLICCA QUI PER RIVEDERE DOPPIETTA SCAMACCA IN ASCOLI-PRO VERCELLI 5-1



CLICCA QUI PER RIVEDERE DOPPIETTA SCAMACCA IN ASCOLI-TRAPANI 2-0







QUARTO TURNO (4 Dicembre 2019)

Sassuolo-Perugia

Empoli-Cremonese

Fiorentina–Cittadella

Cagliari–Sampdoria

Spal–Lecce

Genoa–Ascoli

Parma–Frosinone

Udinese–Bologna





OTTAVI DI FINALE COPPA ITALIA

Napoli - Sassuolo/Perugia

Lazio - Empoli/Cremonese

Atalanta - Fiorentina/Cittadella

Inter - Cagliari-Sampdoria

Milan - Spal/Lecce

Torino - Genoa/Ascoli

Roma - Parma/Frosinone

Juventus - Udinese/Bologna





© Riproduzione riservata