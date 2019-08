Acquasanta Terme, nel fine settimana arriva Sibyllarium

Sabato 24 e domenica 25 agosto 2019 a Fornara di Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno, torna Sibyllarium, festival dedicato a famiglie e bambini con laboratori, spettacoli, escursioni e giochi ispirati alle Fate, alle Sibille, ai Cavalieri e agli Animali Magici. Sibyllarium è organizzato dalla Compagnia dei Folli con il supporto logistico dell’Amministrazione Comunale di Acquasanta Terme e il sostegno del Bim Tronto e di Coop Alleanza 3.0.



Sibyllarium, che proprio nel 2016 è nato con la sua I Edizione, è strettamente legato agli eventi sismici che hanno colpito il territorio del centro Italia. Proprio per questo il Festival è parte del progetto “Marche in Vita – Lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma” realizzato dalla Regione Marche in collaborazione con il Consorzio Marche Spettacolo e Amat per la promozione di attività nei Comuni colpiti dal terremoto.

Sabato e domenica prossimi Fornara di Acquasanta Terme si trasformerà nel luogo ove i sogni e la magia diventeranno realtà. I bambini potranno incontrare gnomi e fate e con loro realizzare piccoli oggetti con materiale di riuso, comprendendo il grande valore di dare nuova vita a materiali già usati. Gli adulti potranno divertirsi in laboratori di danze irlandesi o cimentandosi con l’uso di un organetto, potranno rilassarsi facendo yoga nel bosco o avventurarsi in una escursione guidati da una esperta guida naturalistica alla scoperta dei luoghi circostanti. Sarà possibile divertirsi con i giochi antichi, assistere a spettacoli con bolle di sapone, immergersi nel mondo colorato di un’avventura fantastica o appassionarsi al volo di falchi ed aquile.

Fornara diventerà un vero e proprio regno della fantasia in cui giocare tra grandi e piccini per scoprire un mondo diverso di vivere la natura e il nostro territorio, tra rispetto e conoscenza.

Per partecipare a Sibyllarium consigliamo un abbigliamento comodo, un copricapo per il sole e qualcosa di più pesante per la sera, considerando che Acquasanta Terme si trova a 392 m sul livello del mare. Per chi desideri effettuare l’escursione, è necessario indossare scarpe da trekking o da ginnastica e comunque non a suola piatta. E’ possibile usufruire del servizio dei truck-food che offriranno pietanze tipiche e stuzzichini per tutti i gusti.

Durante tutta la giornata si alterneranno spettacoli di burattini, di teatro di strada e un concerto di musiche irlandesi. In serata sarà acceso un grande falò per festeggiare la fine dell’estate e, novità di quest’anno, andrà in scena uno spettacolo della Compagnia dei Folli ispirato alla Sibilla e al Guerrin Meschino. La serata si concluderà con la lezione di un astrofilo che ci aiuterà a scoprire la volta celeste e le sue stelle.

L’appuntamento è per sabato 24 e domenica 25 agosto 2019 dalle ore 11:00 presso Fornara di Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno. Fino a domani giovedì 22 agosto è possibile usufruire di sconti acquistando i biglietti on-line sul sito www.sibyllarium.it