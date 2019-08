Ascoli Piceno, camminata culturale dedicata a ''I pozzi e le fontane di Ascoli''

Lunedì 26 Agosto è in programma una manifestazione organizzata dal comitato provinciale dell’U.S. Acli e dall’Associazione Villaggio Planetario col sostegno di Coop Alleanza 3.0. Si tratta di una camminata culturale dedicata ai pozzi e alle fontane della città di Ascoli attraverso i quali sarà anche possibile conoscere la storia cittadina.



L’iniziativa rientra nel progetto “Acqua sana vita sana” finanziata da Coop Alleanza 3.0 (1 per tutti, 4 per te), la partecipazione è gratuita e la camminata sarà a cura della guida turistica Valeria Nicu. Il via sarà dato alle ore 21 in Piazza Arringo davanti alla cattedrale. Per ulteriori informazioni sulla manifestazione si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o le pagine facebook “Unione Sportiva Acli Marche” e “Salute in cammino” o contattare il numero 3495711408.

© Riproduzione riservata