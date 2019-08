Trapani, Baldini ne convoca 21: “M'aspetto che Ascoli ci blocchi fasce. Non ci saranno Del Prete e Pagliarulo”

L'allenatore del Trapani Francesco Baldini ha parlato stamane in conferenza stampa allo stadio "Provinciale" alla vigilia del match con l'Ascoli valevole per la prima giornata del campionato di Serie B.

"Ripartiamo da tante cose positive del match di sabato quando siamo stati protagonisti di una buona partita - ha dichiarato Baldini -. Mi aspetto che loro ci blocchino di più le fasce, mentre noi abbiamo lavorato molto sulle nostre qualità e sulle nostre giocate. Conosciamo le grandi qualità offensive dell'Ascoli, ritrovano anche un terzino sinistro come D'Elia che spingerà molto su quella fascia. Riconfrontarmi con loro mi piace dopo la gara di Coppa Italia, ci saranno dei cambi di formazione sia da parte nostra che loro. Al "Del Duca" abbiamo palleggiato bene e creato tante occasioni, giocando alla pari. Abbiamo lavorato tantissimo anche sulla concentrazione per evitare di commettere quegli errori individuali che hanno portato ai loro gol. Fornasier sarà sicuramente a disposizione, Del Prete no perchè deve continuare la preparazione dopo aver accusato anche un infortunio. Non possiamo contare purtroppo su Pagliarulo perchè ha avuto lo sfogo di Sant'Antonio e non si è potuto allenare negli ultimi giorni, dobbiamo lasciarlo a casa anche perchè è contagioso per i compagni. In attacco ho piena fiducia in Evacuo, che nella gara di sabato ha corso per ben 11 chilometri facendo un grandissimo lavoro. Se poi il mercato ci regalerà un altro attaccante lo accoglieremo, ma al momento quello che mi sta dando Evacuo è qualcosa di importante. Scaglia? Si allena con noi da due giorni, l'ho inserito nella lista dei convocati in attesa del tesseramento ufficiale. Siamo considerati la squadra più debole del campionato? Mi piace moltissimo questa cosa, spero che si parli di noi il meno possibile. Noi dovremo essere la squadra più umile del campionato, poi vedremo se saremo la più scarsa... Ieri è arrivata la deroga dopo il master di Coverciano che mi permetterà di essere regolarmente in panchina alla prima di campionato".

Sono 21 i calciatori convocati da mister Francesco Baldini per la gara con l'Ascoli. In lista anche il neo acquisto Luigi Scaglia e due calciatori della formazione Primavera, Riccardo Cataldi e Giacomo Molinari, che indossano rispettivamente i numeri 26 e 31.

PORTIERI: 1.Dini; 12.Carnesecchi; 22.Stancampiano

DIFENSORI: 2.Da Silva; 3.Martina; 6.Scognamillo; 11.Jakimovski; 18.Cauz; 25.Fornasier

CENTROCAMPISTI: 5.Taugourdeau; 8.Aloi; 14.Tolomello; 17.Luperini; 26.Cataldi; 28.Colpani; 31.Molinari

ATTACCANTI: 7.Ferretti; 9.Evacuo; 10.Nzola; 21.Scaglia; 24.Golfo.





Sarà intanto il Gruppo Arena con l’insegna SuperConveniente il main sponsor del Trapani Calcio per la stagione sportiva 2019/2020. “E’ un accordo importante e che ci onora – dichiara il presidente del Trapani Calcio Giorgio Heller attraverso il situo ufficiale del club siciliano -. Il Gruppo Arena ha scelto il Trapani per veicolare la propria visione aziendale e commerciale e questo non può che renderci orgogliosi, poiché rafforza uno dei nostri principali obiettivi, che è quello di essere una Società seria, professionale, forte. Ringrazio, personalmente e per il Trapani Calcio, il Gruppo Arena per la disponibilità manifestata sin da subito e per l’impegno che onoreremo assieme iniziando già da domani il nostro straordinario viaggio in Serie B, portando Trapani e il Trapani in tutta Italia”.

Il Gruppo Arena è leader assoluto della distribuzione organizzata in Sicilia, con oltre 200 punti vendita ad insegna Decò, SuperConveniente ed IperConveniente. Qualità, innovazione, freschezza, convenienza, profondità assortimentale, servizi di prim’ordine e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche siciliane; questi sono i principali punti di forza che hanno proiettato il Gruppo a crescere ogni giorno, e a far sì che i propri supermercati siano i preferiti da milioni di siciliani.





