Ascoli-Trapani, probabili formazioni della sfida tra bianconeri e granata

Ascoli e Trapani tornano a sfidarsi dopo meno di una settimana allo stadio "Del Duca" nel match valevole per la prima giornata del campionato di Serie B 2019/2020. Domenica 18 Agosto, nel match di Coppa Italia, si sono imposti i bianconeri grazie ad una doppietta di Scamacca. In tribuna, nell'ambito del progetto della Lega B e dell'Aic "Ex calciatori allo stadio", ci sarà Emidio Oddi, nato il 22 Luglio 1956 a Castorano.

Mister Baldini deve rinunciare a Del Prete (ancora alla ricerca della miglior condizione), Pagliarulo (alle prese con il "fuoco di Sant'Antonio") ed agli infortunati Corapi, Tulli e Dambros. Probabile un modulo 4-3-3, con Dini tra i pali e la retroguardia formata da Luperini, Scognamillo (ex di turno), Da Silva (in ballottaggio con Fornasier) e Jakimovski. In cabina di regia il francese Taugourdeau coadiuvato da Aloi e Colpani, tridente offensivo con Ferretti, Evacuo e Nzola. (CLICCA QUI PER VIDEO BALDINI PRE GARA)

Mister Zanetti non può ancora contare sul lungodegente Beretta, per il resto ha tutta la rosa a disposizione. Avanti con il modulo 4-3-1-2, con Lanni in porta e la difesa a 4 composta da Laverone (favorito su Andreoni), Brosco (non al meglio, se non dovesse farcela pronto Ferigra), Valentini e D'Elia (in vantaggio su Pucino). In cabina di regia agirà il "Duca" Petrucci coadiuvato da Gerbo e Cavion (quest'ultimo in ballottaggio con Brlek). Sulla trequarti spazio al serbo Ninkovic alle spalle di capitan Ardemagni e Scamacca (con Da Cruz pronto a subentrare a gara in corso). (CLICCA QUI PER VIDEO ZANETTI PRE GARA)







PROBABILI FORMAZIONI





ASCOLI (4-3-1-2): Lanni; Laverone, Brosco, Valentini, D'Elia; Gerbo, Petrucci, Cavion; Ninkovic; Ardemagni, Scamacca. A disposizione: Fulignati, Quaranta, Ferigra, Pucino, Andreoni, Piccinocchi, Brlek, Troiano, Di Francesco, Chajia, Da Cruz, Rosseti. Allenatore: Zanetti





TRAPANI (4-3-3): Dini; Luperini, Scognamillo, Da Silva, Jakimovski; Aloi, Taugourdeau, Colpani; Ferretti, Evacuo, Nzola. A disposizione: Carnesecchi, Stancampiano, Cauz, Martina, Fornasier, Tolomello, Cataldi, Molinari, Scaglia, Golfo. Allenatore: Baldini





Arbitro: Alessandro Prontera della sezione di Bologna





QUOTE EUROBET





Vittoria Ascoli: 1.93





Pareggio: 3.20





Vittoria Trapani: 4.35











Confronto tecnico atto secondo. Francesco Baldini, allenatore del Trapani, e Paolo Zanetti, allenatore dell’Ascoli, si confrontano per la seconda volta, dopo la gara di Coppa Italia del 18 agosto scorso, vinta 2-0 dalla squadra di casa. Ascoli-Trapani sarà l’unica sfida della prima giornata tra due degli otto allenatori debuttanti nella Serie BKT 2019/2020.

I precedenti. Dieci i confronti ufficiali nelle Marche fra Ascoli e Trapani. La squadra granata ad Ascoli non ha mai vinto. Il bilancio è di 6 vittorie dell’Ascoli (l’ultima in Coppa Italia domenica scorsa) e 4 pareggi (l’ultimo – 2-2 – nella Serie B 2016/2017).

Trapani imbattuto alla prima in B. Nei quattro campionati in Serie B finora disputati, il Trapani non ha mai perso alla prima giornata: vittorie a Padova(2-0 nel campionato 2013/14) e in casa contro la Ternana (3-1, Serie B 2015/2016); pareggi a Pescara (0-0 nel 2014/2015 e a Novara 2-2 nel 2016/2017).

Squalificati e diffidati. Nessuno per entrambe le squadre

L’arbitro. E’ Alessandro Prontera della sezione AIA di Bologna. Il suo esordio in Serie B il 27 ottobre 2018 (Brescia-Cosenza 1-0). Le gare dirette in serie B sono 5 con 2 vittorie interne, 1 pareggio, 2 vittorie esterne, 2 rigori, 3 espulsioni. Un precedente con l’Ascoli (Ascoli-Prato 1-1 Lega Pro 2014/2015), due con il Trapani (Juve Stabia-Trapani 1-3, Serie C 2017/2018; Trapani-Catania 2-0, Serie C 2017/2018)





© Riproduzione riservata