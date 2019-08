Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per il weekend. Tempo instabile e possibili acquazzoni

Ascoli

Cieli irregolarmente nuvolosi sabato, con possibili acquazzoni e temporali in sviluppo specie nelle ore pomeridiane. Tempo instabile anche in serata prima che le precipitazioni si esauriscano nella notte con cieli poco nuvolosi. Qualche temporale è possibile anche domenica nelle ore centrali della giornata, mentre dalla sera il tempo tornerà ad essere asciutto con ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra +16°C e +30°C.

Marche

Instabilità di stampo pomeridiano nella giornata di sabato, con acquazzoni e temporali anche intensi ad iniziare dagli Appennini. Fenomeni in estensione verso le coste specie nelle ore serali, prima che il tempo torni ad essere asciutto in nottata con cieli poco nuvolosi. Domenica inizia con tempo generalmente stabile, mentre al pomeriggio sono attesi locali acquazzoni e temporali specie sulle zone interne. Fenomeni in esaurimento dalla serata con solo qualche nube sparsa.

Nazionale

Tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali ma con molte nubi, prima che al pomeriggio si vadano a sviluppare acquazzoni e temporali specie su Appennini e Alpi centro orientali. Fenomeni fin sulla pianura in serata in generale esaurimento dalla notte. Instabilità pomeridiana al Centro Italia con acquazzoni e temporali anche intensi in sviluppo sugli Appennini. Fenomeni in sconfinamento verso le coste soprattutto in serata, mentre nella notte il tempo torna ad essere asciutto su tutte le regioni. Sole prevalente al Sud al mattino mentre al pomeriggio non mancherà qualche pioggia e temporale sia sulle zone interne peninsulari che su quelle insulari. Tempo instabile anche in serata prima che i fenomeni si esauriscano nella notte.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





