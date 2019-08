Atletica leggera, 95 convocati per il raduno estivo regionale giovanile a Camerino

Scatta domani, lunedì 26 agosto a Camerino, il raduno estivo regionale dedicato alle categorie giovanili. Prevista la partecipazione di ben 95 atleti per quattro giornate, fino a giovedì 29, nello stage dedicato ad allievi (nati negli anni 2002-03) e cadetti (2004-05) a cui si aggiungono i ragazzi (2006-07) che tra un mese parteciperanno alla finale nazionale del Trofeo Coni. Stavolta si celebra un’edizione speciale dell’iniziativa, che va avanti dal 1999 e quindi festeggia i vent’anni di svolgimento senza interruzione. Nella mattina di martedì 27 agosto è infatti in programma un importante momento di incontro con Claudio Pettinari, rettore dell’Università di Camerino: “20 anni insieme”, alle ore 9.00 nell’auditorium Benedetto XIII in località Colle Paradiso. Di seguito l’elenco completo dei partecipanti.



Atl. Osimo: Serena Frolli, Filippo Iurini, Francesco Mezzelani, Giada Pasqualini

Atl. Fabriano: Vesna Braconi, Sofia Coppari, Filippo Danieli, Francesco Ghidetti, Andrea Mingarelli, Francesco Ranxha, Lorenzo Riccioni, Sara Santinelli

Atl. Chiaravalle: Succes Festus

Sef Stamura Ancona: Francesca Botnari, Matteo Colletta, Lucia Lamura, Pietro Lombardi, Giorgia Messi, Davide Orlando, Nicola Sanna, Alfredo Salvo Santone, Claudia Scarponi, Mattia Triccoli, Jasmine Youssef

Atl. Castelfidardo Criminesi: Federico Di Giovannangelo, Ermes Mercuri, Tommaso Stortoni

Asa Ascoli Piceno: Lorenzo Agostini, Aria Albertini, Bianca Albertini, Ilenia Angelini, Mattia De Angelis, Laura Giannelli, Asia Mascetti, Riccardo Piccioni, Simone Pulcini, Chiara Rociola, Sabrina Salvatori, Lorenzo Travaglini Acquaviva

Mezzofondo Club Ascoli: Andrea Tazza

Collection Atl. Sambenedettese: Riccardo Ciribeni, Emanuele Mancini, Daniele Silvestri, Leo Splendiani

Offida Atletica: Diego Ficcadenti

Sport Atl. Fermo: Beatrice Parish, Yousef Taib

Atl. Sangiorgese R. Rocchetti: Claudia Boccaccini, Elena Crosta, Francesca Cuccù, Lorenzo Lanciotti, Francesco Matteucci, Matteo Orazi, Alessandra Papetti, Maria Ragaglia, Sara Splendiani, Matteo Tassetti, Leonardo Zamponi

Team Atl. Marche: Martina Cuccù, Pietro Damiani, Carlo Alberto Del Pontano, Alessandro Mecozzi, Dennis Mengoni, Greta Rastelli, Stella Rinaldi, Simone Romagnoli, Benedetta Saracchini

Cus Camerino: Giosuè Bonifazi, Francesco Croia, Gaia Palmieri

Atl. Avis Macerata: Sebastiano Compagnucci, Chiara Marangoni, Samuele Libero Marino, Anna Mengarelli, Marina Mozzoni, Alessio Raffaelli, Greta Ricciardi, Alissa Salvucci, Giovanni Stella Fagiani, Sofia Stollavagli, Leonardo Storani, Rachele Tomassoni

Pol. Montecassiano: Chiara Giuseppucci, Serena Mandolesi, Chiara Menotti

Atl. Civitanova: Alessia Agostini, Francesca Cinella, Giorgio Di Domenico, Lorenzo Di Lupidio, Mattia Grilli, Robert Laurentiu Mincu, Sofia Pallottini, Sebastiano Pepa, Jacopo Sanginesi

Atl. Ama Civitanova: Meskerem Paparello



Staff del settore tecnico regionale: Robertais Del Moro (fiduciario); Angelo Angeletti, Ermenegildo Baldini, Sergio Biagetti, Francesco Butteri, Roberto Recchioni (responsabili di settore); Guglielmo Colucci, Giuseppe Gagliardi, Riccardo Mariotti, Riccardo Petruzzella (collaboratori); Sandro Bernardi, Marco De Santis, Maria Gabriella Trisolino (valutatori); Gabriele Archetti, Alessandro Fineschi (Trofeo Coni). Presidente Comitato regionale: Giuseppe Scorzoso. Rappresentante Comitato regionale: Fabio Romagnoli. Segretario: Davide D’Imperio. Fisioterapista: Loris Graciotti.

Tecnici sociali: Pieraldo Nemo (Atl. Osimo), Rossano Burini, Alessandro Maltoni (Atl. Castelfidardo Criminesi), Paola Santinelli (Sef Stamura Ancona), Mauro Marselletti (Offida Atletica), Lorenzo Angelini (Atl. Avis Macerata), Manolo Sisti (Atl. Civitanova), Silvio Filippini (Cus Urbino)







© Riproduzione riservata