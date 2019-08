Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Martedì 27 Agosto

Ascoli Piceno

Cieli generalmente sereni al mattino, mentre nel pomeriggio si attendono brevi e isolati temporali. Fenomeni in esaurimento nella serata.. Temperature comprese tra +17°C e +30°C.

Marche

Tempo stabile nella mattinata con sole prevalente su tutto il territorio; temporali attesi nel pomeriggio sulle aree interne, generalmente più asciutto lungo la costa. Fenomeni in esaurimento nelle ore serali.

Nazionale

Condizioni di generale stabilità al mattino al Nord, mentre al pomeriggio sono attesi in sviluppo acquazzoni e temporali specie su Alpi e Appennini. Residui fenomeni in serata e in nottata specie sul Piemonte, asciutto altrove ma con cieli irregolarmente nuvolosi. Sole prevalente sulle regioni centrali al mattino prima che al pomeriggio vadano a formarsi locali acquazzoni e temporali sugli Appennini. Fenomeni in esaurimento in serata ma con nuvolosità in aumento sia sul versante tirrenico che su quello adriatico. Tempo stabile e generalmente soleggiato al Sud Italia nelle ore diurne, salvo qualche isolato acquazzone pomeridiano sui settori interni peninsulari. Locali piogge invece in serata e in nottata solo sulla Sardegna, asciutto altrove con ampi spazi di sereno.

Temperature stazionarie o in leggero calo nei valori minimi, massime invece stabili o in aumento.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





