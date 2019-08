Atletica leggera, iniziato raduno a Camerino con 4 giovani della Collection Sambenedettese

Vent’anni a Camerino. Il raduno regionale estivo taglia un importante traguardo e prosegue la tradizione che ha preso il via nel 1999. Stavolta sono presenti 92 giovani atleti, tra convocati di prima fascia e altri che hanno aderito all’iniziativa. Per tutti, nelle quattro giornate da lunedì 26 a giovedì 29 agosto, c’è l’obiettivo di preparare al meglio la seconda parte della stagione: allievi (nati negli anni 2002-03) e cadetti (2004-05), oltre ai ragazzi (2006-07) del Trofeo Coni. Al Centro Culturale Benedetto XIII del Collegio Enrico Mattei, la delegazione al completo con tutti gli atleti è stata ricevuta oggi dal rettore dell’Università di Camerino, Claudio Pettinari: “È da venti anni che portiamo avanti questo progetto. Non ci può essere università senza sport, che insieme alle attività culturali contribuisce a formare i giovani. La nostra intenzione è di migliorare ulteriormente gli impianti sportivi, per farli diventare un fiore all’occhiello della nostra regione, e di dare agli studenti la possibilità di praticare il maggior numero possibile di discipline sportive. E per la crescita dei ragazzi è fondamentale un raduno come questo, da vivere intensamente”.

Il presidente del Comitato regionale Fidal Marche, Giuseppe Scorzoso, ha ripercorso le tappe che hanno contrassegnato negli anni questa iniziativa: “Siamo riusciti a trovare qui le condizioni ideali per svolgere l’attività del raduno estivo. Un connubio per noi vincente, fatto di legami con persone che hanno volontà e passione”. Tra i protagonisti saliti sul palco, i fiduciari tecnici regionali che hanno vissuto l’esperienza dello stage a cominciare da Franco Lorenzetti e Mauro Ficerai, per arrivare a Robertais Del Moro, attualmente in carica: “Siamo orgogliosi di essere ancora a Camerino, perché c’è un’accoglienza e un’ospitalità al massimo livello. Qui abbiamo trovato il luogo ideale, sul piano tecnico e organizzativo”. In prima fila gli atleti che si sono messi in evidenza nella stagione, alcuni presenti per l’intera durata del raduno: le velociste Melissa Mogliani Tartabini e Greta Rastelli che hanno fatto doppietta alla rassegna nazionale allieve sui 100 metri, quindi le campionesse italiane Angelica Ghergo (400 allieve indoor) e Sara Zuccaro (martello juniores), le altre azzurrine Benedetta Trillini (alto juniores) e Martina Cuccù(100 ostacoli allieve) fino al lunghista Matteo Colletta, bronzo tricolore indoor tra gli allievi.

Significativo l’intervento di Stefano Belardinelli, presidente del Cus Camerino: “Ci avete fatto crescere come dirigenti - le sue parole - e ci avete dato forza in questi 20 anni per mettere lo sport al centro dell’attenzione, insieme allo studio. L’atletica delle Marche ha avuto risultati eccezionali in questa stagione, anche grazie al nostro Ahmed Abdelwahed che ha vinto il titolo italiano assoluto nei 3000 siepi”. Sono intervenuti quindi Lucia Jajani, vicesindaco e assessore allo sport del Comune di Camerino, e Andrea Spaterna, componente del consiglio di amministrazione dell’Erdis in rappresentanza dell’Università di Camerino, insieme a Fabio Luna, presidente Coni Marche, e Giuseppe Illuminati, delegato Coni Macerata, oltre a Fabio Sturani, responsabile segreteria presidente Regione Marche, e Roberto Cambriani, segretario del Cus Camerino e consigliere regionale Fidal Marche.



Di seguito l’elenco dei partecipanti al raduno regionale estivo 2019 di Camerino.

Atl. Osimo: Serena Frolli, Filippo Iurini, Francesco Mezzelani, Giada Pasqualini

Atl. Fabriano: Vesna Braconi, Sofia Coppari, Filippo Danieli, Francesco Ghidetti, Andrea Mingarelli, Francesco Ranxha, Lorenzo Riccioni, Sara Santinelli

Atl. Chiaravalle: Succes Festus

Sef Stamura Ancona: Francesca Botnari, Matteo Colletta, Lucia Lamura, Pietro Lombardi, Giorgia Messi, Davide Orlando, Nicola Sanna, Alfredo Salvo Santone, Claudia Scarponi, Mattia Triccoli, Jasmine Youssef

Atl. Castelfidardo Criminesi: Federico Di Giovannangelo, Ermes Mercuri, Tommaso Stortoni

Asa Ascoli Piceno: Lorenzo Agostini, Aria Albertini, Bianca Albertini, Mattia De Angelis, Laura Giannelli, Asia Mascetti, Riccardo Piccioni, Simone Pulcini, Chiara Rociola, Lorenzo Travaglini Acquaviva

Mezzofondo Club Ascoli: Andrea Tazza

Collection Atl. Sambenedettese: Riccardo Ciribeni, Emanuele Mancini, Daniele Silvestri, Leo Splendiani

Offida Atletica: Diego Ficcadenti

Sport Atl. Fermo: Beatrice Parish, Yousef Taib

Atl. Sangiorgese R. Rocchetti: Claudia Boccaccini, Elena Crosta, Francesca Cuccù, Lorenzo Lanciotti, Francesco Matteucci, Matteo Orazi, Alessandra Papetti, Maria Ragaglia, Sara Splendiani, Matteo Tassetti, Leonardo Zamponi

Team Atl. Marche: Martina Cuccù, Pietro Damiani, Carlo Alberto Del Pontano, Alessandro Mecozzi, Dennis Mengoni, Greta Rastelli, Stella Rinaldi, Simone Romagnoli, Benedetta Saracchini

Cus Camerino: Giosuè Bonifazi, Gaia Palmieri

Atl. Avis Macerata: Sebastiano Compagnucci, Chiara Marangoni, Samuele Libero Marino, Anna Mengarelli, Marina Mozzoni, Alessio Raffaelli, Greta Ricciardi, Alissa Salvucci, Giovanni Stella Fagiani, Sofia Stollavagli, Leonardo Storani, Rachele Tomassoni

Pol. Montecassiano: Chiara Giuseppucci, Serena Mandolesi, Chiara Menotti

Atl. Civitanova: Alessia Agostini, Francesca Cinella, Giorgio Di Domenico, Lorenzo Di Lupidio, Mattia Grilli, Robert Laurentiu Mincu, Sofia Pallottini, Sebastiano Pepa, Jacopo Sanginesi

Atl. Ama Civitanova: Meskerem Paparello



Staff del settore tecnico regionale: Robertais Del Moro (fiduciario); Angelo Angeletti, Ermenegildo Baldini, Sergio Biagetti, Francesco Butteri, Roberto Recchioni (responsabili di settore); Guglielmo Colucci, Giuseppe Gagliardi, Riccardo Mariotti, Riccardo Petruzzella (collaboratori); Sandro Bernardi, Marco De Santis, Maria Gabriella Trisolino (valutatori); Gabriele Archetti, Alessandro Fineschi (Trofeo Coni). Presidente Comitato regionale: Giuseppe Scorzoso. Rappresentante Comitato regionale: Fabio Romagnoli. Segretario: Davide D’Imperio. Fisioterapista: Loris Graciotti.

Tecnici sociali: Pieraldo Nemo (Atl. Osimo), Rossano Burini, Alessandro Maltoni (Atl. Castelfidardo Criminesi), Mauro Marselletti (Offida Atletica), Lorenzo Angelini (Atl. Avis Macerata), Manolo Sisti (Atl. Civitanova), Silvio Filippini (Cus Urbino)





© Riproduzione riservata