Castel di Lama, la via la 25esima edizione della Fiera del SS Crocifisso

Dalla mattina di Giovedì Agosto, alle ore 8, saranno posizionati tutti gli stand e gli espositori di animali. Al via la 25esima edizione della Fiera del SS Crocifisso di Castel di Lama, una delle importanti sul mondo agricolo e zootecnico della Marche.

Dal pomeriggio, alle ore 17, si potranno degustare le tipicità della Sagra de “Li Respell”, mentre alle 19, aprirà lo stand gastronomico in collaborazione con la Coldiretti Ascoli - Fermo, con prodotti agricoli a Km zero.

Non mancherà in serata un momento di intrattenimento: alle 20.30, l’esibizione della Scuola di Danza “Akkademia delle Fate” di Castel di Lama, diretta dalla Maestra Stefania Miano; alle 21.30 prenderà il via la serata danzante “La Fisarmonica che piace al Cuore”, con Luca Bachetti Group ; alle 22:15 sarà la volta della Scuola di Ballo “A.S.D. Palma D’Oro” con i Maestri Marco e Mario Capriotti; mentre dalle 21 sarà fruibile la pista di pattinaggio.





