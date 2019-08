Acquasanta Terme, Sabato e Domenica prossimi andrà in scena Sibyllarium

Sabato 31 agosto e domenica 01 settembre 2019 a Fornara di Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno, si svolgerà finalmente Sibyllarium, festival dedicato a famiglie e bambini con laboratori, spettacoli, escursioni e giochi ispirati alle Fate, alle Sibille, ai Cavalieri e agli Animali Magici. Inizialmente previsto il 24 e 25 agosto, il Festival è stato rinviato a causa delle condizioni meteo che hanno costretto gli organizzatori della Compagnia dei Folli a decidere uno spostamento di data.



Sibyllarium è parte del progetto “Marche in Vita – Lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma” realizzato dalla Regione Marche in collaborazione con il Consorzio Marche Spettacolo e Amat per la promozione di attività nei Comuni colpiti dal terremoto. Il Festival è organizzato dalla Compagnia dei Folli con il supporto logistico dell’Amministrazione Comunale di Acquasanta Terme e il sostegno del Bim Tronto e di Coop Alleanza 3.0.

A Sibyllarium i più piccoli potranno costruire oggetti con materiale di riciclo o avventurasi nel Bosco delle Meraviglie con i Guardiani dell’Oca e i piccoli gnomi. Sarà possibile divertirsi con i giochi antichi, assistere a spettacoli con bolle di sapone, immergersi nel mondo colorato di un’avventura fantastica o appassionarsi al volo di falchi ed aquile. Per gli adulti saranno allestiti laboratori di danze irlandesi, di organetto e persino una lezione di yoga nel bosco. Si alterneranno spettacoli di burattini, di teatro di strada e un concerto di musiche irlandesi. In serata sarà acceso un grande falò per festeggiare la fine dell’estate e andrà in scena uno spettacolo della Compagnia dei Folli ispirato alla Sibilla e al Guerrin Meschino. La serata si concluderà con la lezione di un astrofilo che ci aiuterà a scoprire la volta celeste e le sue stelle.

Fornara di Acquasanta Terme diventerà un vero e proprio regno della fantasia in cui giocare e diversirsi a contatto con la natura e rispettando la flora e la fauna del luogo. Per partecipare a Sibyllarium consigliamo un abbigliamento comodo, un copricapo per il sole e qualcosa di più pesante per la sera, considerando che Acquasanta Terme si trova a 392 m sul livello del mare. Per chi desideri effettuare l’escursione, è necessario indossare scarpe da trekking o da ginnastica e comunque non a suola piatta. E’ possibile usufruire del servizio di street food per pranzare e cenare, occorrerà solo acquistare i tickets per poi scegliere il proprio piatto preferito. Per fare un pic-nic non mancherà lo spazio: armatevi solo di una coperta per sdraiarvi e ricchi manicaretti!

L’appuntamento è per sabato 31 agosto e domenica 01 settembre 2019 dalle ore 11:00 presso Fornara di Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno. Fino a domani giovedì 29 agosto è possibile usufruire di sconti acquistando i biglietti on-line sul sito www.sibyllarium.it

Si ricorda a chi avesse già acquistato i biglietti per le date del 24 e 25 agosto che è possibile chiedere un cambio di data o il rimborso del biglietto entro domani giovedì 29 agosto alle ore 12:00.