Unione Sportiva Acli Marche, torna camminata ''I luoghi di Cecco d'Ascoli''

In occasione dei 750 anni dalla nascita di Cecco d’Ascoli non poteva mancare una camminata dedicata proprio a Francesco Stabili. Lunedì 2 Settembre, infatti, nell’ambito del progetto “Sport senza età – Salute in cammino” realizzato dall’Unione Sportiva Acli Marche, con il contributo dell’Asur Marche, si svolgerà “I luoghi di Cecco d’Ascoli”.

Si tratta di una camminata culturale, curata dalle guide turistiche Valentina Carradori e Valeria Nicu, che toccherà i punti cittadini legati proprio a Cecco d’Ascoli. Nel corso della serata, come avvenuto nelle tante camminate realizzate in questa estate, si parlerà proprio della storia di Cecco d’Ascoli ma ovviamente anche della storia della nostra città che con lui si intreccia nel corso dei secoli e non solo durante la sua vita.

Il progetto “Sport senza età – Salute in cammino” è realizzato in collaborazione con Coop Alleanza 3.0 e col patrocinio dell’amministrazione comunale di Ascoli Piceno. Ogni lunedì con partenza alle 21 da Piazza Arringo viene proposto un itinerario che permette di abbinare la conoscenza della città con la promozione dell’attività fisica.

Lunedì 9 Settembre sarà la volta della seconda parte de “Le chiese scomparse di Ascoli” mentre il 16 settembre il tema della serata sarà “Le porte e i ponti di Ascoli”. Dal mese di giugno sono state realizzate diverse iniziative che hanno fatto conoscere meglio la nostra città (pozzi, fontane, chiese, la storia di Sant’Emidio, gli itinerari ebraici, i luoghi dello sport cittadino, etc) ma anche permesso a centinaia di cittadini di praticare attività fisica attraverso una semplice camminata.

La partecipazione è gratuita. Per informazioni: si può contattare il numero 3442229927, consultare il sito www.usaclimarche.com oppure la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.





