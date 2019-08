Trends e-commerce 2019: le Marche dominano il settore dell’elettronica

L’e-commerce è una realtà sempre più in crescita in tutto il mondo e l’Italia non è da meno. Ogni regione si distingue per un particolare ambito merceologico e le Marche primeggiano in uno dei mercati di più grande sviluppo degli ultimi anni, l’elettronica. In particolare, il prodotto più venduto attraverso l’e-commerce, secondo una ricerca del portale italiano Idealo, è lo smartphone, il quale viene utilizzato a sua volta da un consumatore su due per effettuare altri acquisti online.

Non solo smartphone per le Marche che, sempre secondo questa ricerca, dominano altri due settori che seguono a ruota quello dell’elettronica. Al secondo posto come volume di affari si trova la vendita delle sneakers e al terzo posto si posizionano degli articoli indispensabili per la casa, i frigoriferi.

Sulla base delle ricerche condotte da Idealo, durante il 2018 i prodotti più richiesti sugli e-commerce sono stati proprio quelli di elettronica e questo garantisce un ottimo futuro agli e-commerce marchigiani.

Tuttavia, il mercato è estremamente mutevole, soprattutto quello online. Per questo motivo, i produttori locali che desiderano mantenere alti i propri fatturati devono riuscire ad intercettare le esigenze e i comportamenti degli utenti per garantire un servizio di alta qualità. Una ricerca di Casaleggio Associati ha evidenziato quali sono i trends da seguire nel corso del 2019, che stanno prendendo piede in Italia e nel resto del mondo.

Personalizzazione delle spedizioni

Il cliente vuole sentirsi sempre di più unico e compreso nelle sue esigenze da parte degli e-shopper. Per questo, tantissimi negozi online prevedono offerte personalizzate in base agli utenti, perché profondamente convinti che questo li renda più inclini ad acquistare.

Tuttavia, sarebbe un errore pensare che la personalizzazione debba avvenire solamente durante la fase di acquisto. La vera chiave l’hanno trovata gli e-commerce che puntano sulla personalizzazione della spedizione.

Questo consiste nell’offrire diverse opzioni di consegna, nel poter scegliere l’orario o, addirittura, nel proporre un pacco creativo per contenere la merce. Tutto questo senza mai dimenticare di offrire un servizio celere, sicuro ed economico.

Per poter soddisfare tutti questi requisiti gli e-commerce sono sempre più propensi ad affidarsi a professionisti del settore. Per trovare lo spedizioniere adatto alle esigenze del caso, sono sorte aziende che permettono di compararli e di scegliere la soluzione più consona alla tipologia di spedizione da effettuare. Un’azienda che si è distinta in questo particolare settore è Packlink che si appoggia a partner come UPS, Poste Italiane, BRT e molti altri per spedire pacchi di tutte le dimensioni proponendo tariffe convenienti e concordate con i diversi partner. È diventata un punto di riferimento sia per i privati che per le imprese.

Un fenomeno social

I social media sono entrati nella vita privata della popolazione ma anche nella vita commerciale. Gli influencer dettano mode che condizionano gli acquisti di tutto il mondo. Negli ultimi 5 anni le vendite su negozio online a partire da una piattaforma social sono aumentate del 93%.

Gli stessi social media hanno integrato dei Marketplace, Facebook e Instagram stanno perfezionano sempre di più le vendite a partire proprio dalle loro piattaforme dove è possibile visionare prodotti, prezzi, caratteristiche e atterrare direttamente sulla pagina di vendita.





Offrire molteplici metodi di pagamento

Uno dei trends principali del 2019 in ambito e-commerce, sottolineato dalla ricerca Casaleggio Associati, è quello di snellire le pagine di checkout necessarie per arrivare al pagamento. Oltre a ridurre le tempistiche di questo passaggio, è fondamentale dare la possibilità ai clienti di utilizzare i metodi di pagamento che più preferiscono.

Nell’anno in corso si registra una grande diffusione dei wallet digitali, come PayPal, che permettono ai consumatori di pagare istantaneamente i propri acquisti tramite il conto mobile o l’indirizzo e-mail, senza dover fornire al sito altri dati personali. Il 53% degli italiani ha dichiarato di preferire questo sistema rispetto a tutti gli altri.

Il segreto è l’omnicanalità

Nell’ambito delle vendite, gli e-commerce sono imbattibili nel riuscire a raggiungere un grande bacino di utenza, nel rendere molto più snella la vendita e nel conciliarsi con la vita frenetica dei consumatori. Tuttavia, anche il negozio fisico possiede delle caratteristiche che lo rendono indispensabile, come la possibilità di vedere la merce, di farsi consigliare da personale qualificato e di avere la certezza di acquistare presso una realtà solida.

Per questo motivo, i brand di successo sfruttano tutti i canali che hanno a disposizione per raggiungere il cliente ed offrirgli una vasta gamma di possibilità attraverso l’e-commerce, i social media, gli store fisici, i chatbot e tutte le innovazioni tecnologiche di cui possono disporre.