Unione Sportiva Acli, appuntamenti con lo yoga ad Ascoli e Monsampolo del Tronto

Domenica 1 Settembre (ore 19 – davanti chiesa della Santissima Annunziata) ultimo appuntamento con l’iniziativa “Summer Yoga” che si è svolta ad Ascoli Piceno a partire dal mese di Luglio.



Nello splendido scenario del piazzale davanti alla chiesa della Santissima Annunziata, infatti, ogni domenica dalle 19 alle 20 si sono tenute lezioni gratuite di yoga tenute dall’insegnante Eugenia Brega.

Il progetto, che nasce dalla collaborazione tra U.S. Acli Marche, Comune di Ascoli Piceno, assessorato alla cultura, e Teatro delle foglie, ha coinvolto un centinaio di persone residenti non solo in città ma anche in tanti comuni dell’ascolano. In caso di pioggia o maltempo la lezione si svolge nel porticato della chiesa della Santissima Annunziata.

Da Lunedì 2 Settembre tornano gli appuntamenti mattutini con lo yoga (ore 9) a Monsampolo del Tronto presso la sede della Polisportiva Spazio Stelle in Piazza Bachelet. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto regionale “Sport senza età” dall’Unione Sportiva Acli Marche ed è stata realizzata grazie al contributo dell’Asur Marche (ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 1118/2017), col patrocinio dell’amministrazione comunale di Monsampolo del Tronto ed in collaborazione con Polisportiva Spazio Stelle, Teatro delle foglie e Coop Alleanza 3.0 .

Le lezioni andranno avanti per tutto il mese di settembre ogni lunedì dalle ore 9 alle ore 10 ed ogni venerdì dalle ore 19 alle ore 20. Da Ottobre, poi, partirà un nuovo progetto sullo yoga.

Per partecipare è necessario portare il proprio tappetino o un asciugamano. Per ulteriori informazioni si possono visitare la pagina facebook Unione Sportiva Marche o il sito www.usaclimarche.com ma anche contattare l’insegnante Eugenia Brega (3358119319).





