Coppa Italia Promozione Marche: l'Atletico batte 4-0 il Monticelli ed ipoteca la qualificazione

Va all'Atletico Ascoli la gara d'andata contro il Monticelli dei sedicesimi di finale dell'edizione 2019/2020 della Coppa Italia Promozione Marche. Al Picchio Village, davanti a circa 150 spettatori, passano nemmeno 60 secondi e Giovannini entra in area, piattone destro respinto dalla difesa. Al 13' assist di tacco di Rosa per Iachini, sinistro debole in area piccola, palla tra le mani del portiere biancazzurro. Al 26 annullato un gol di testa a Giovannini su cross di mariani per fuorigioco. Al 33' gibellieri manca il tap-in vincente a due passi da Spinelli. Ribaltamento di fronte, lancio millimetrico di Veccia per Giovannini sulla fascia, palla messa in mezzo alla lunetta per Iachini che di prima intenzione di destro infila al sette. Al 36' punizione di Veccia da 25 metri, Spinelli devia distendendosi alla sua destra. Al 40' c'è il raddoppio della squadra di Filippini: Mariani, ben lanciato dal piede vellutato di Veccia, supera difesa e portiere ed a porta vuota gonfia la rete. Nella ripresa è ancora l'Atletico a fare la partita. Due giri di lancette e Mariani fa doppietta e tris: assist dalla fascia opposta di Giovannini, piattone che infila la sfera nella angolino alle spalle di Spinelli. Dopo la terza rete inizia la girandola di cambi, fuoriquota in campo da entrambe le parti. Nel secondo minuto di recupero ingenuità del portiere Spinelli che gioca male la sfera con i piedi, Di Marco lo beffa ed insacca a porta sguarnita per il definitivo 4-0. L'Atletico ipoteca così il passaggo del turno in vista del match di ritorno in programma Sabato 7 Settembre alle ore 16 al Campo Sportivo "Camaioni" di Monterocco.





TABELLINO

ATLETICO ASCOLI-MONTICELLI 4-0

ATLETICO ASCOLI: Spinelli, Ferrara, Fabi Cannella, Di Silvestre (7’st.Sosi), Veccia (21’st.Mariani M.), Filipponi, Mariani E., Santoni, Rosa (7’st.Filiaggi), Giovannini (34’st.De Marco), Iachini (25’st.Tedeschi). A disposizione: Albertini, Porfiri, Tarli, Carillo. Allenatore: Filippini.

MONTICELLI: Spinelli, Filippini, Calvaresi (12’st.Cuomo), Scielzo, Acciarri, Sturba (13’st.Melchionna), Maselli (23’st.Palestini), Bruni A., Lazzarini (18’st.Caringola), Gibellieri (37’st.De Luca), Minilloni. A disposizione: Pantaloni, Talucci, Bruni R., Giantomassi. Allenatore: Fusco.

Reti: 34'pt. Iachini, 40'pt. Mariani E., 2'st. Mariani E., 47’st. De Marco (A)

Arbitro: Diego Castelli di Ascoli Piceno

Ammoniti: Ferrara, Mariani M. (A); Bruni A., Minollini (M);

Note: 150 spettatori; Recupero: 0’ pt.; 3’ st.













