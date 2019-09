Ascoli Calcio, Padoin in città. Domani visite mediche e firme sul contratto biennale

Simone Padoin è arrivato oggi ad Ascoli Piceno per iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Picchio. Il 35enne centrocampista friulano alloggerà all'Hotel "La Corte del Sole", seguirà stasera in tv il match dei bianconeri di Paolo Zanetti con il Frosinone e nella giornata di domani (ultima della sessione estiva di calciomercato) si sottoporrà alle visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà all'Ascoli fino al 30 Giugno 2021.

SCHEDA SIMONE PADOIN

Nato a Gemona del Friuli il 18 Marzo 1984, alto 180 centimetri per 74 chilogrammi, Padoin può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo e all'occorrenza può essere schierato anche da terzino (sia a destra che a sinistra). Cresciuto nel vivaio dell'Atalanta, si è messo in evidenza da giovane con la maglia del Vicenza collezionando 133 presenze e 6 gol in quattro stagioni in Serie B. Tornato all'Atalanta nell'estate 2007, ha vestito in 162 occasioni la maglia nerazzurra, con 12 reti e 6 assist. Nel Gennaio 2012 è arrivato il prestigioso approdo alla Juventus, club con cui ha messo a referto 106 presenze (con 3 reti e 5 assist) vincendo 5 campionati di Serie A, 3 Supercoppe Italiane e 2 Coppe Italia. In bianconero ha collezionato anche 8 presenze in Champions League e 2 in Europa League. Nelle ultime 3 stagioni ha vestito la maglia del Cagliari in Serie A collezionando complessivamente 101 presenze, 2 reti e 3 assist. Nell'ultima stagione, alla corte di Rolando Maran, è sceso in campo in 30 match di campionato (in 22 occasioni da titolare) per complessivi 1914 minuti, più due apparizioni in Coppa Italia. In totale, in carriera, ha messo a referto 304 presenze, 13 gol ed 11 assist in Serie A e 160 presenze, 8 reti ed 1 assist in Serie B.





