La Granfondo dei Tre Santuari del Fermano inaugura il nuovo corso operativo del comitato ''Marche Ciclando''

Dalle ceneri del comitato Il Grande Ciclismo a Porto Sant’Elpidio nasce il nuovo comitato di promozione del ciclismo, delle piste ciclabili e delle bici Marche Ciclando che muoverà i primi passi in occasione dell’imminente Granfondo dei Tre Santuari del Fermano in programma il 22 settembre prossimo tra Monte Giberto (con la nuova sede di partenza presso il Santuario Madonna delle Grazie), Montefortino (Madonna dell’Ambro, tradizionale sede della sosta dei ciclisti per la benedizione) e Porto Sant’Elpidio (Madonna della Corva, arrivo in cima allo strappo con punte superiori al 10%) sulla distanza di 111 chilometri.

A presiedere il nuovo comitato Giuseppe Ripà, coaudivato da Adriana Capponi e Cristina Traini come vice presidenti, Sara Andreoli per le pubbliche relazioni, Paolo Fratini in qualità di segretario, Vincenzo Santoni e Antonio Albunia come responsabili eventi, Pasquale De Angelis per quanto concerne lo sviluppo delle piste ciclabili, Gabriele Vesprini, Celso Bugiardini, Mauro Pieroni, Giorgio Longhi, Aldo Marziali, Giuseppe Ciarrocchi, David Monticelli, Fabio Marcantoni, Mario Piergentili, Mauro Catini come consiglieri collaboratori.

La “mission” del comitato è quella di incentivare l’uso della bicicletta in tutte le sue forme in una società in continua evoluzione tecnologica e sempre più disinteressata alla vita sociale. La bici resta sempre al centro dell’attenzione, preferita da milioni di Italiani per il tempo libero e da migliaia di atleti per praticare lo sport agonistico ma necessita di svariati chilometri di piste ciclabili per far si che si possa pedalare in sicurezza e dare un impulso maggiore al territorio sotto l’aspetto economico e turistico. In una società è importante che un gruppo di amici diano vita ad un rinnovato comitato per la promozione di questo meraviglioso mondo creato dalla bici.

L’organizzazione degli eventi sul territorio darà una spinta ulteriore al nuovo corso operativo di Marche Ciclando e dopo la Lipobreak Race Internazionale Porto Sant'Elpidio (nel giorno di Pasquetta) e il Papà Elio Gran Premio Giorgio Mare (per allievi andato in scena il 28 luglio scorso), la Granfondo dei Tre Santuari del Fermano è un’altra bella occasione per mettere in mostra il territorio marchigiano con le sue grandi potenzialità economiche, turistiche ed imprenditoriali oltre ad associare alla perfezione il binomio sport-spiritualità per il terzo anno consecutivo.

Il conto alla rovescia verso la nuova edizione dei Tre Santuari si va esaurendo velocemente aspettando la presentazione ufficiale dell’evento in data lunedì 16 settembre a Monte Giberto presso la casa di riposo Opera Pia Arpili alle 19:00.



Info complete sulla granfondo relative a regolamento e modalità di iscrizione https://granfondopse.it/regolamento_gran_fondo_del_fermano/











© Riproduzione riservata