Coppa Italia Promozione: l'Atletico Ascoli passa il turno dopo l'1-1 a Monterocco col Monticelli

Finisce 1-1 la gara Monticelli-Atletico Ascoli al "Camaioni" di Monteroco valevole come ritorno dei sedicesimi di finale di Coppa Italia Promozione Marche. L'Atletico, forte della vittoria per 4-0 della gara d'andata, passa in vantaggio nel finale di primo tempo con Edoardo Mariani. Nella ripresa, al minuto 85, è arrivato il pari dei biancazzurri grazie all'attaccante 2002 Caringola. Nel prossimo weekend le due squadre inizieranno le rispettive avventure nel girone B del campionato Promozione. L'Atletico Ascoli ospiterà il Loreto, il Monticelli invece affronterà tra le mura amiche la Palmense.

TABELLINO

MONTICELLI-ATLETICO ASCOLI 1-1

MONTICELLI: Spinelli, Filippini, Calvaresi, Scielzo (25'st Mancini), Acciari (35'st Talucci), Sturba, R. Bruni (1'st Maselli), A. Bruni, De Luca (10'st Caringola), Gibellieri, Minollini (30'st Giantomassi). A disposizione: Pantaloni, Palestini, Migliori, Giampieri. Allenatore: Fusco

ATLETICO ASCOLI: Albertini, Porfiri, Calvaresi, Sosi, M. Mariani (20'st Veccia), Filipponi, E. Mariani (30'st Carillo), Tedeschi, Rosa (25'st De Marco), Santoni (15'st Giovannini), Filiaggi. A disposizione: Spinelli, Ferrara, De Silvestre, Tarli, Teodori. Allenatore: Filippini

Reti: 40'pt E. Mariani (A), 40'st Caringola (M)









© Riproduzione riservata