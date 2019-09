Le giuste dritte per giocare in borsa

Le persone si dedicano ad investire in borsa da tempo immemorabile: la prima Borsa azionistica compare nel XVI secolo e già nelle capitali europee del XIX secolo non poche erano le persone che investivano i propri capitali sul mercato azionario.

“Giocare in Borsa” è stato coniato proprio in quegli anni: un modo dispregiativo per indicare gli investimenti, che alludeva alla somiglianza con il gioco d’azzardo. Ovviamente investire sul mercato azionario non ha nulla in comune con le sale di un casinò e si regge su ben precisi e scientifici principi economici.

Specialmente con le più recenti evoluzioni, giocare in borsa è diventata a tutti gli effetti una scienza pratica, alla quale chiunque si può dedicare una volta apprese le informazioni di base fondamentali: al di là di pochi principi indispensabili, il resto lo si può apprendere direttamente sul campo, accumulando ore di esperienza, così come ogni scienza pratica.

Scegliere il mercato finanziario

Una delle informazioni indispensabili per giocare in borsa riguarda la natura dei diversi settori: diversamente da quanto si può credere, infatti, investire in borsa non comporta sempre tempi, ragionamenti da fare, valutazioni e strategie uguali.

Pochi sono i grossi investitori che hanno nel proprio portafoglio azioni di società impegnate in settori molto diversi tra loro: si tratta in ogni caso di guru della finanza, con anni di esperienza e studio alle spalle.

Per i principianti la scelta migliore è sempre selezionare un settore ben specifico: per giocare in borsa con ottimi risultati, dunque, la prima cosa che devi fare è studiare bene i settori sui quali si può investire, ancor prima di scegliere su quali aziende vuoi concentrare il tuo capitale.

In base al settore scelto saprai quali eventi tenere sott’occhio per ricavare previsioni accurate sui comportamenti degli assets che ti interessano: ad esempio, l’E3 è uno degli eventi più importanti per le evoluzioni del mercato dei videogiochi, pubblicazione dei bilanci statali, invece, è essenziale se stai investendo nel settore bancario, in quanto non pochi enti finanziari investono in titoli di stato, etc.

Differenzia il tuo portafoglio

Differenziare il portafoglio è la seconda regola fondamentale per investire in borsa: si tratta di un piccolo accorgimento che ti impedirà di perdere inutilmente i tuoi soldi in operazioni avventate.

Differenziare il portafoglio significa dividere il tuo capitale in numerose parti e investirne poche alla volta o tutte insieme, dipende da che tipo di operatività preferisci, ma mai su un unico titolo: in tal modo se una tua previsione risulta essere incorretta, comunque non perderai che una parte dei tuoi soldi, che potrai recuperare con gli altri investimenti.

Se desideri sessioni di trading intense, puoi decidere di investire tutto immediatamente, ma per i principianti è consigliato distribuire i propri soldi non solo su più titoli ma anche in un arco di tempo maggiore, in modo da poter apportare successive correzioni.

Scegli il broker giusto

Il broker è la piattaforma che ti permette di accedere al trading online, l’intermediario finanziario tra te e le maggiori Borse del mondo. Risulta essere essenziale, dunque, scegliere un broker che non sia solo affidabile ma che possa anche e soprattutto rispecchiare le tue aspettative e le tue necessità in materia di trading online.

La lista dei broker certificati, i soli ai quali ti consigliamo di far riferimento, permette di personalizzare al massimo la tua esperienza sui mercati finanziari: puoi scegliere un broker che ti permetta di avere a disposizione ottimi strumenti finanziari, uno che dia agli utenti materiale gratis per approfondire le proprie conoscenze, uno, invece, con un account demo particolarmente efficiente.

Puoi, oppure, scegliere un broker che abbia tutte queste caratteristiche, come 24Option!