Ferri Com acquisisce punto vendita Elettro srl a San Benedetto del Tronto

Ferri Com ha formalizzato oggi l’acquisizione del ramo d’azienda di Elettro srl, storica azienda della distribuzione di materiale elettrico nelle Marche. A passare sotto la proprietà di Ferri Com sarà il punto vendita situato a San Benedetto del Tronto, che fattura circa 7 mln di euro (2018).

Ferri Com, parte del gruppo Elettroveneta - SistemaE, a sua volta da marzo 2019 parte di Sonepar Italia, fattura oltre 20 milioni di euro (2018) operando nelle regioni Abruzzo, Marche e Molise. L’operazione rientra nella strategia di crescita avviata da Elettroveneta – SitemaE per rafforzare la sua presenza nel Centro e Sud Italia. Il punto vendita di Elettro andrà ad aggiungersi alle 11 filiali di Ferri Com e alle 7 filiali di Elettroveneta.

“Desidero manifestare la mia grande soddisfazione per questa operazione - afferma Alessandro Di Monte, General Manager di Ferri Com - . L’ingresso di Elettro nella nostra compagine permette di consolidare la nostra già importante presenza nella provincia e nella regione grazie a un punto vendita di straordinaria qualità e radicato da molti anni nel territorio. Un benvenuto particolare ai nuovi colleghi di Elettro, con i quali siamo certi potremo dare continuità alla storica azienda di San Benedetto e continuare a crescere nel mercato che ci ha da sempre visti come un importante punto di riferimento”.

“L’acquisizione di Elettro da parte di Ferri Com è un bellissimo messaggio che sono contento di poter testimoniare in prima persona - afferma Diego Mandarà, Direttore Generale di Elettroveneta - . Sonepar ha sempre affermato di voler investire nello sviluppo della nostra azienda e questa importante acquisizione è l’espressione più tangibile di questa volontà, di cui non posso che rallegrarmi”.

“E’ con emozione che annunciamo la nostra decisione di entrare a far parte di Ferri Com - dichiarano i soci di Elettro, Enrico Carosi e Giuseppe Ciotti - . La nostra azienda ha saputo ricavarsi un ruolo centrale nella distribuzione marchigiana, e siamo convinti che confluire in Ferri Com, parte del più grande gruppo di distribuzione elettrica al mondo, sia una logica evoluzione dell’azienda che abbiamo creato e sviluppato fino ad oggi”.

“Siamo molto felici di poter annunciare l’ingresso di Elettro nella nostra Azienda - commenta Sergio Novello, Presidente e AD di Ferri Com e di Sonepar Italia - . L’acquisizione ci permette di aumentare la capillarità della nostra rete sulla costiera adriatica e di confermare in maniera tangibile il nostro impegno nello sviluppo di questi territori, solo a poche settimane dall’acquisizione da parte di Sonepar del gruppo Elettroveneta / SistemaE. Le regioni adriatiche rappresentano un mercato in cui crediamo molto e dove negli ultimi anni Elettroveneta e Ferri Com hanno saputo sviluppare un radicamento e una vicinanza al cliente davvero particolari”.

“Siamo grati all’Azionista che ci permette di continuare a crescere in Italia a dimostrazione della fiducia che ripone nel nostro Paese” - conclude il Presidente Novello.





