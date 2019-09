Atletica leggera, Palaindoor di Ancona sede attività al coperto anche nel 2020

Nel 2020 il Palaindoor di Ancona sarà nuovamente la sede principale dell’attività nazionale al coperto per l’atletica leggera. Il Consiglio federale ha definito luoghi e date delle manifestazioni per la prossima stagione agonistica in sala e il capoluogo marchigiano ospiterà ancora quattro Campionati italiani, tra cui la massima rassegna tricolore. Gli Assoluti indoor si svolgeranno il 22 e 23 febbraio 2020, per la tredicesima volta nell’impianto in via della Montagnola dopo le edizioni nei periodi 2005-2007, 2010-2014 e 2016-2019. Un’occasione speciale, in cui si potranno celebrare i 50 anni dell’evento che è nato nel 1970 a Genova.



A precedere gli Assoluti, come di consueto, saranno i Campionati italiani juniores (under 20) e promesse (under 23), previsti l’8-9 febbraio, oltre che i Campionati italiani allievi (under 18), in programma il 15-16 febbraio. Ma la città di Ancona accoglierà poi i Campionati italiani master indoor, in tre giornate (28-29 febbraio e 1° marzo). Saranno così, anche nel 2020, quattro weekend consecutivi di manifestazioni che metteranno in palio i titoli nazionali al coperto.

“Ancona si conferma al centro dell’atletica italiana - dichiara Giuseppe Scorzoso, presidente del Comitato regionale Fidal Marche - ed è un nuovo riconoscimento che sottolinea l’importanza del Palaindoor, ma anche un’altra opportunità per il territorio che potrà accogliere un gran numero di sportivi durante l’intera stagione invernale”.

RIEPILOGO DATE CAMPIONATI ITALIANI 2020 AD ANCONA

8-9 febbraio: Campionati italiani juniores e promesse indoor

15-16 febbraio: Campionati italiani allievi indoor

22-23 febbraio: Campionati italiani assoluti indoor

28-29 febbraio, 1° marzo: Campionati italiani master indoor

