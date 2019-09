Arquata del Tronto, tavola rotonda sul patrimonio artistico terremotato

Trovare nel passato le radici di un futuro possibile per i borghi colpiti dal sisma 2016-2017, a partire dal recupero e dal “ritorno a casa” di un patrimonio artistico inestimabile attorno al quale si intrecciano devozione, tradizioni e identità culturale: questo è il tema di un incontro organizzato da alcune associazioni sorte ad Arquata del Tronto dopo il terremoto (Arquata futura, Associazione proprietari Arquata del Tronto capoluogo, Pescara 24-08-2016, Ricostruire Tufo).



In apertura, sarà proiettato in prima nazionale il film-documento “Prendimi con le tue mani”, di Gaspare Baggieri. Un’ora e venti di emozionanti testimonianze in presa diretta delle operazioni di salvataggio di beni artistici in alcune chiese del cratere umbro-marchigiano, tra l'autunno del 2016 e l'inverno del 2017. Tra queste, ci sono la chiesa dell’Annunziata di Arquata del Tronto e la Chiesa di San Francesco a Borgo di Arquata.

Alla tavola rotonda, dopo la proiezione, parteciperanno alcuni dei componenti della “Unite4Heritage”, la task force formata da carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Artistico e da funzionari del Mibac, incaricata del salvataggio di beni culturali in situazioni di emergenza. Si tratta di Gaspare Baggieri (demo-etno-antropologo, Museo delle Civiltà-Mibac-Museo dell’Alto medioevo, autore del film-documento), di Rossana Vitiello (storica dell’arte, Mibac-Segretariato regionale della Liguria) e del tenente colonnello Carmelo Grasso, Comandante del Nucleo Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale Regione Marche.

Con loro, a discutere dell’immenso lavoro di recupero ancora da fare, di una ricostruzione dei borghi terremotati che comporti la rivalorizzazione del tessuto culturale e artistico, di come il paesaggio, l’ambiente e l’eredità storico-culturale possono essere un moltiplicatore di sviluppo, ci saranno il segretario generale della Fondazione Symbola, Fabio Renzi, il presidente dell’Ordine degli architetti di Ascoli Piceno, Dario Nanni, e il sindaco di Arquata del Tronto, Aleandro Petrucci. La proiezione e l’incontro sono aperti al pubblico