Atletico Ascoli, è la Monterubbianese l'avversaria negli ottavi di finale di Coppa Italia

Il Comitato Regionale Marche ha diramato il comunicato ufficiale riguardante gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Coppa Italia Promozione.

L'Atletico Ascoli di Stefano Filippini, dopo aver superato il Monticelli nei sedicesimi di finale nel derby tutto ascolano, se la dovrà vedere contro la Monterubbianese. Gara d'andata fissata per Mercoledì 25 Settembre alle ore 15:30 allo stadio "Mariotti", ritorno in programma per Mercoledì 16 Ottobre alle ore 15:30 al Picchio Village. Le due squadre si affronteranno, sempre al "Mariotti", anche Sabato 21 Settembre nella gara valida per la seconda giornata del girone B del campionato Promozione.









