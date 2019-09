San Benedetto del Tronto, podisti affascinati dal progetto ''Camminata dei musei''

Il Museo della civiltà marinara delle Marche ed il Museo d’arte sul mare hanno affascinato i podisti che hanno partecipato alla tappa del progetto “Camminata dei musei” di U.S. Acli provinciale e Fondazione nazionale delle comunicazioni.

La manifestazione si è svolta il 15 Aettembre a San Benedetto del Tronto ed è stata inserita nell’iniziativa di Coop Alleanza 3.0 e AVP-Associazione Villaggio Planetario “Acqua sana vita sana” in difesa della risorsa più preziosa, l’acqua.

“Acqua sana vita sana” si inserisce fra le 60 iniziative promosse dalla Cooperativa a sostegno della risorsa acqua: Coop Alleanza 3.0 ha deciso di sostenere l’ambiente con iniziative di associazioni locali impegnate per la tutela di mari e fiumi, la lotta all’inquinamento, l’educazione verso le scuole e le famiglie. L’attività è finanziata grazie a “1 x tutti e 4 x te”: l’1% del valore degli acquisti dei prodotti Coop, in questo caso i prodotti della linea viviverde, permette a soci e consumatori di sostenere queste iniziative ambientali sui territori in cui la cooperativa opera.

Grazie alla collaborazione delle guide turistiche Valentina Carradori e Valeria Nicu è stato possibile ammirare le ricchezze del Museo della civiltà marinara delle Marche ed il Museo d’arte sul mare, due autentici gioielli che hanno avuto una nuova opportunità di valorizzazione proprio attraverso questa iniziativa.







