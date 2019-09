Juve Stabia, Di Gennaro: ''Ascoli? Altra squadra che ha speso molto, costruita per i playoff''

E' la Juve Stabia il prossimo avversario dell'Ascoli nel match in programma Sabato 21 Settembre alle ore 15 allo stadio "Menti" nella quarta giornata del campionato di Serie B. I gialloblù nell'ultimo turno hanno collezionato il primo punto stagionale pareggiando 0-0 sul campo del Perugia (CLICCA QUI PER TABELLINO E VIDEO INTERVISTE CASERTA E CANOTTO).

Ecco quanto dichiarato ai canali ufficialI del club campano dal 31enne centrocampista Davide Di Gennaro, giunto quest'anno in prestito dalla Lazio e sempre presente nelle prime tre gare di campionato: “Il pareggio a Perugia porta convinzione e fa lavorare con maggior fiducia nel proporre il nostro gioco. Avevamo preparato una partita molto di palleggio, loro sono una squadra destinata a lottare per i primi posti. Siamo stati intelligenti a capire come giocare e forse, a livello di occasioni, avremmo meritato di più. Questo è il mio 14esimo anno, ho accumulato tanta esperienza: proprio domenica ho toccato 200 presenze in B e ho vinto 3 campionati. Conosco bene la categoria e metto la mia esperienza al servizio del gruppo giovane, che ha voglia di emergere. Spero di aiutare i nostri i giovani e il mister a proporre il calcio che vuole. La rabbia di dimostrare che sono ancora un giocatore che può dire la sua, mi ha spinto ad accettare la Juve Stabia. Avevo bisogno di una piazza che, come me, avesse ambizioni. Credo sia la scelta migliore che potessi fare. Ascoli? Un’altra squadra che ha speso molto, costruita per i playoff. Importante preparare bene la gara. Dobbiamo fare punti in casa, sarà la base per la salvezza”.









© Riproduzione riservata