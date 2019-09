Grottammare, boom di iscrizioni per il corso di yoga olistico

Continuano con successo a Grottammare le iniziative di promozione della salute e della cultura fisica del Circolo ASD APS Romero, a favore degli associati. Si è aperto nei giorni scorsi con numerosi iscritti, infatti, un corso di yoga olistico che si svolgerà dalle ore 19 alle ore 20, ogni giovedì fino al 19 dicembre presso la sede del Centro Anziani Ischia I in via Domenico Bruni 2.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Circolo Acli ASD APS Romero, Teatro delle foglie, U.S. Acli Marche, Coop Alleanza 3.0, Assessorato allo sport ed alla salute del Comune di Grottammare-e prevede lezioni di yoga del respiro, hatha yoga, yoga tibetano, yoga dei meridiani, yoga a coppie, yoga nidra e rilassamento. Le lezioni sono tenute dall’insegnante Eugenia Brega.

“Vale la pena di sottolineare – dicono i dirigenti del Circolo Romero – i benefici dalla pratica dello yoga, come ad esempio riguardo ai dolori articolari. Se non traumatici, buona parte dei dolori articolari, dal mal di schiena in giù, sono legati a cattivi comportamenti, posture scorrette, disequilibri e tensioni muscolari e in generale alla mancanza di equilibrio tra le diverse parti del corpo. Praticare yoga, imparare a eseguire correttamente le asana, con tutto ciò che comporta in termini di mobilità articolare e tonificazione muscolare, migliora appunto la postura ed elimina quegli squilibri che sono all’origine dei dolori articolari”.

Per ulteriori informazioni si possono visitare la pagina facebook Unione Sportiva Marche o il sito www.usaclimarche.com ma anche contattare l’insegnante Eugenia Brega (3358119319).

