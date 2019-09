Pescara, doppia tegola Tumminello-Palmiero. Entrambi non ci saranno nella gara di Ascoli

Il Pescara accusa un doppio serio infortunio dopo la vittoria per 2-1 nell'ultimo turno di Serie B al "San Vito-Marulla" di Cosenza (CLICCA QUI PER CRONACA E TABELLINO). L'attaccante Marco Tumminello ed il centrocampista Luca Palmiero, perni della squadra di Luciano Zauri, hanno infatti accusato dei seri ko, in particolar modo il 20enne centravanti dell'Under 21 che dovrà restare ai box a lungo a causa della rottura del menisco esterno del ginocchio sinistro. Entrambi salteranno la gara con l'Ascoli in programma Domenica 6 Ottobre alle ore 21 allo stadio "Del Duca".

Ecco il comunicato ufficiale pubblicato oggi sul sito del Pescara: "La Delfino Pescara 1936 comunica che i calciatori Marco Tumminello e Luca Palmiero, a seguito degli infortuni subiti durante la gara Cosenza-Pescara di domenica pomeriggio, hanno riportato il primo una lesione LCA e menisco esterno ginocchio sx e il secondo lesione primo grado inserzione femorale collaterale mediale ginocchio dx. Tumminello mercoledì sarà sottoposto ad un consulto medico dal Prof. Mariani presso “Villa Stuart” a Roma, mentre Palmiero dovrà stare fermo quattro settimane e sarà disponibile dopo la sosta".





